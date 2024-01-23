Media Vietnam Sebut Peluang Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Capai 76 Persen!

Peluang Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 capai 76 persen. (Foto: REUTERS)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut peluang Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 mencapai 76 persen. Lantas, dari mana angka ini muncul?

Angka ini muncul berdasarkan perhitungan superkomputer yang dikeluarkan Opta. Dalam perhitungan Opta, peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 cukup besar berdasarkan kondisi terkini.

(Timnas Jepang siap tempur melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

"Bertemu Jepang, Tim Indonesia Masih Berpeluang 76% Masuk Babak 16 Besar Piala Asia 2023," tulis judul artikel yang dibuat Soha Vn, Selasa (23/1/2024).

"Meski harus bertemu Jepang di laga final (fase grup), Indonesia masih berpeluang 76% lolos fase grup Piala Asia 2023," lanjut Soha.

Timnas Indonesia akan ditantang Jepang pada laga terakhir Grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, pada Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga Grup D dengan tiga poin usai kalah 1-3 dari Irak dan menang 1-0 atas Vietnam.

Sementara itu, Jepang saat ini berada di posisi kedua Grup D dengan tiga poin usai menang 4-2 atas Vietnam dan kalah 1-2 dari Irak. Samurai Biru –julukan Timnas Jepang– yang notabene tim terkuat di Asia (peringkat 17 dunia) lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia (peringkat 146 dunia).