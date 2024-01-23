Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Justin Hubner Bicara Persiapan Skuad Garuda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:29 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Justin Hubner Bicara Persiapan Skuad Garuda
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. (Foto: Reuters)
DOHA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia akan menghadapi laga berat kontra Jepang di matchday terakhir Grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Jelang laga penting itu, penggawa Timnas Indonesia, Justin Hubner memastikan saat ini skuad Garuda terus mempersiapkan diri demi bisa mengalahkan Jepang di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar nanti.

Ya, Justin mengatakan saat ini Timnas Indonesia terus memantaskan diri agar dapat menampilkan performa terbaik melawan Samurai Biru -julukan Jepang-. Sebab, Jepang adalah ujian terakhir yang cukup berat untuk Timnas Indonesia dalam fase grup.

"Kami sekarang bersiap untuk pertandingan melawan Jepang. Kami akan berlatih keras," kata Justin Hubner dalam keterangan MNC Portal (MPI) peroleh, Selasa (23/1/2024).

"Kami memastikan bahwa siap untuk pertandingan lawan mereka," tambahnya.

Kedua tim sedang dalam kondisi berbeda berdasarkan laga sebelumnya dalam fase grup. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam, sedangkan Jepang kalah 1-2 dari Irak.

Tim asuhan Shin Tae-yong dan Jepang akan berebut posisi runner-up klasemen Grup D. Sebab, kans kedua tim itu cukup besar untuk dapat melaju ke babak 16 besar via dua peringkat terbaik di Grup D

Halaman:
1 2
      
