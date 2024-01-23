Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Harap Timnas Jepang Jangan Tampil Gacor saat Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |12:45 WIB
Masyarakat Indonesia Harap Timnas Jepang Jangan Tampil Gacor saat Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Timnas Jepang diharapkan tidak tampil serius saat menghadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia berharap Timnas Jepang jangan tampil gacor saat melawan Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Hal itu tidak lepas karena para pencinta sepakbola Tanah Air menginginkan Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia akan bersua Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Laga ini akan digelar di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Timnas Indonesia

(Timnas Indonesia berpeluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Menariknya, laga ini menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim. Jepang yang diunggulkan menjadi juara Piala Asia 2023 sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 4-2 di matchday pertama. Namun, Jepang di luar dugaan tumbang dari Irak dengan skor 2-1 di matchday kedua.

Di sisi lain, Timnas Indonesia tumbang melawan Irak dengan skor 3-1 dan kemudian memetik kemenangan atas Vietnam 1-0. Berkat hasil ini, Jepang dan Indonesia masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga klasemen sementara Grup D Piala Asia 2023. Jepang memiliki selisih gol yang lebih tinggi, yakni +1 berbanding -1 sehingga mereka berhak berada di posisi kedua.

Pada laga terakhir fase grup nanti, Jepang hanya memerlukan hasil imbang untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan status runner-up grup. Jika hasil imbang benar-benar terjadi, Timnas Indonesia pun masih bisa lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Namun, usut punya usut, Jepang tampaknya tidak mengincar hasil imbang saat berhadapan dengan Jordi Amat dan kolega. Pasukan Samurai Biru –julukan Timnas Jepang– benar-benar berusaha penuh untuk menang secara mutlak dan lolos ke babak berikutnya dengan meyakinkan.

