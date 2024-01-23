Hitung-hitungan Timnas Indonesia Resmi Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023 Hari Ini

Timnas Indonesia resmi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hari ini? (Foto: REUTERS)

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia resmi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 hari ini, Selasa (23/1/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 setelah menang 1-0 atas Vietnam di matchday kedua pada Jumat, 19 Januari 2024 malam WIB.

Selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. Jika ingin lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur runner-up, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang.

(Timnas Jepang lawan pamungkas Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Lantas, bagaimana jika kalah atau imbang dengan Jepang? Timnas Indonesia masih bisa mengintip peluang lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik.

Sekadar diketahui, nantinya ada empat tim peringkat tiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Di klasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masih berada di atas angin.

Skuad asuhan Shin Tae-yong ini duduk di posisi dua klasemen dengan tiga angka. Timnas Indonesia hanya kalah dari Bahrain yang juga mengemas tiga angka, plus unggul dari China yang mengemas dua poin, Oman (satu), Suriah (satu), dan Palestina (satu).

Melihat kondisi ini, Timnas Indonesia bahkan bisa memastikan tempat di 16 besar Piala Asia 2023 sebelum laga melawan Jepang digelar. Lantas, bagaimana caranya?