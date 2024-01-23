Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Qatar vs China: Timnas Indonesia Mendekat ke 16 Besar!

Berikut klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Qatar vs China di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Qatar vs China akan diulas Okezone. Hasilnya, Timnas Indonesia masih menempati posisi dua klasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 dan mendekat ke 16 besar!

Semalam, digelar dua matchday pamungkas Grup A Piala Asia 2023 yang mempertemukan tuan rumah Qatar vs China dan Tajikistan vs Lebanon. Pencinta sepakbola Tanah Air berharap laga Qatar vs China dimenangkan tuan rumah.

(Qatar menang 1-0 atas China di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Jika laga ini tidak dimenangkan Qatar, diharapkan di laga lain pertandingan Tajikistan vs Lebanon berakhir imbang. Akhirnya, keinginan pencinta sepakbola Tanah Air kesampaian karena Qatar menang 1-0 atas China.

Gol tunggal kemangan Qatar dicetak Hassan Al Haydos pada menit 68. Sementara di laga lain, Tajikistan menang 2-1 atas Lebanon.

Atas hasil ini, Qatar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara Grup A, plus dengan koleksi poin sempurna, yakni sembilan angka. Menyusul di posisi dua ada Tajikistan dengan empat angka, China di posisi tiga dengan dua poin dan Lebanon di posisi juru kunci dengan satu angka.

Melihat hasil di atas, Timnas Indonesia bisa bernapas lega. Sebab, bermodalkan raihan tiga angka saat ini, Timnas Indonesia dipastikan berada di atas China di klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023.