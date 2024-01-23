Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Qatar vs China: Timnas Indonesia Mendekat ke 16 Besar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |00:30 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Qatar vs China: Timnas Indonesia Mendekat ke 16 Besar!
Berikut klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Qatar vs China di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

KLASEMEN sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Qatar vs China akan diulas Okezone. Hasilnya, Timnas Indonesia masih menempati posisi dua klasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 dan mendekat ke 16 besar!

Semalam, digelar dua matchday pamungkas Grup A Piala Asia 2023 yang mempertemukan tuan rumah Qatar vs China dan Tajikistan vs Lebanon. Pencinta sepakbola Tanah Air berharap laga Qatar vs China dimenangkan tuan rumah.

Qatar menang 1-0 atas China di Piala Asia 2023

(Qatar menang 1-0 atas China di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Jika laga ini tidak dimenangkan Qatar, diharapkan di laga lain pertandingan Tajikistan vs Lebanon berakhir imbang. Akhirnya, keinginan pencinta sepakbola Tanah Air kesampaian karena Qatar menang 1-0 atas China.

Gol tunggal kemangan Qatar dicetak Hassan Al Haydos pada menit 68. Sementara di laga lain, Tajikistan menang 2-1 atas Lebanon.

Atas hasil ini, Qatar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai juara Grup A, plus dengan koleksi poin sempurna, yakni sembilan angka. Menyusul di posisi dua ada Tajikistan dengan empat angka, China di posisi tiga dengan dua poin dan Lebanon di posisi juru kunci dengan satu angka.

Melihat hasil di atas, Timnas Indonesia bisa bernapas lega. Sebab, bermodalkan raihan tiga angka saat ini, Timnas Indonesia dipastikan berada di atas China di klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181107/shin_tae_yong-sIVo_large.jpg
Bantah Timnas Indonesia CLBK dengan Shin Tae-yong, Exco PSSI Tegaskan Fokus Cari Pelatih Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181069/nco_jansen_hina_indonesia_sebagai_negara_miskin_psmmakassar-r9nu_large.jpg
Kisah Anco Jansen, Eks PSM Makassar yang Hina Indonesia sebagai Negara Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181048/mees_hilgers-WYpC_large.jpg
Kisah Miris Mees Hilgers, Bek Timnas Indonesia yang Cedera ACL dan Harus Absen 9 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3180939/sepakbola_indonesia_disebut_tidak_ada_apa_apanya_meski_punya_jay_idzes_okezone-BTM4_large.jpg
Pemain Belanda Hina Indonesia meski Ada Jay Idzes Dkk: Sepakbola Indonesia Tidak Ada Apa-apanya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/51/1640023/anthony-ginting-absen-di-korea-masters-2025-pgn.webp
Anthony Ginting Absen di Korea Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/liverpool_dilarang_menjamu_real_madrid.jpg
Aturan Baru UEFA Larang Liverpool Hadapi Real Madrid di Anfield Musim Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement