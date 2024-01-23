Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Lebanon di Piala Asia 2023: Menang 2-1, Singa Persia Lolos ke 16 Besar!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |00:13 WIB
Hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Lebanon di Piala Asia 2023: Menang 2-1, Singa Persia Lolos ke 16 Besar!
Berikut hasil Timnas Tajikistan vs Timnas Lebanon di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
HASIL Timnas Tajikistan vs Timnas Lebanon di matchday pamungkas Grup A Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Stadion Jassim bin Hamad pada Senin (22/1/2024) malam WIB sudah rampung diselenggarakan. Hasilnya, Tajikistan menang 2-1 atas Lebanon.

Lebanon unggul lebih dulu 1-0 atas Tajikistan lewat gol Bassel Jradi pada menit 48. Namun, di menit 81, Parvizdzhon Umarbayev mencetak gol untuk Tajikistan sehingga skor sama kuat 1-1. Kemudian di menit 90+2, Tajikistan mencetak gol kemenangan via aksi Nuriddin Khamrokulov.

Atas hasil ini, Tajikistan berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup A dengan empat angka. Singa Persia -julukan Tajikistan- mendampingi tuan rumah Qatar yang menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Tajikistan

Lebanon bermain menyerang sejak awal babak pertama, sehingga Tajikistan harus lebih bertahan. Lebanon sempat mendapatkan peluang bagus untuk mencetak gol pada menit ketujuh, tetapi tendangan Hussein Zein masih bisa diantisipasi barisan pertahan tim lawan.

Pada menit ke-16 Lebanon mendapatkan peluang mencetak gol, tetapi penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat skor masih belum berubah. Pada menit ke-19 serangan yang dibangun Kassem El Zein masih bisa dihentikan barisan pertahanan Tajikistan dan membuat Lebanon gagal memimpin.

Di menit ke-23 Mostafa Matar berhasil melakukan penyelamatan untuk menjaga gawang Lebanon dari kemasukan gol. Tajikistan mencoba menembus rapatnya pertahanan Lebanon pada menit ke-30, tetapi lawan mampu mengetahui strategi mereka.

Berselang tiga menit, Hassan Maatouk melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi masih belum mampu membuat Lebanon memimpin usai bola melebar dari sasaran. Wasit menghentikan jalannya pertandingan untuk melakukan pemeriksaan VAR pada menit ke-41, tetapi menganggap salah satu pemain Tajikistan tak melakukan pelanggaran dan membuat Lebanon gagal mendapatkan hadiah penalti.

Pada menit ke-45+5 wasit sempat mengesahkan gol Tajikistan. Namun, setelah mengecek tayangan ulang dari VAR, gol tersebut dianulir. Alhasil, kedua tim menutup babak pertama dengan skor imbang 0-0.

