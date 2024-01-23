Situasi Panas Terjadi Al Ittihad, Fabrizio Romano Sebut Karim Benzema Kemungkinan Kembali ke Eropa

JEDDAH - Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano mengabarkan ada situasi panas terjadi di klub Arab Saudi, Al Ittihad antara Karim Benzema dengan pelatih tim tersebut. Alhasil, ia mendapatkan info ada kemungkinan Benzema bakal segera hengkang, baik itu pindah ke tim lain di Arab Saudi atau kembali ke Eropa, dengan catatan akan ada pengurangan gaji.

Karim Benzema menjadi buah bibir belakangan ini. Bomber asal Prancis itu dikabarkan sudah tidak cocok dengan metode pelatih Al-Ittihad, Marcelo Gallardo.

Sebab itu, Benzema dikabarkan akan hengkang dari Al-Ittihad. Eks penyerang Real Madrid itu bahkan dikabarkan sempat 'hilang' setelah Al-Ittihad menelan kekalahan dari Al-Nassr (2-5) pada 26 Desember 2023 silam.

Romano memberikan kabar terbaru mengenai situasi Benzema di Al-Ittihad. Jurnalis asal Italia itu mengatakan, saat ini sedang terjadi ketegangan yang menentukan nasib Benzema.

Menurut laporan Romano, Al-Ittihad segera melakukan rapat untuk menentukan masa depan Benzema. Kabarnya, bos Liga Arab Saudi sangat ingin Benzema bertahan di kompetisi itu.

"Situasi masih tegang di Al-Ittihad. Bos SPL (Liga Arab Saudi) tetap ingin Benzema bertahan di Saudi, bahkan bergabung dengan klub Saudi lainnya," tulis Romano dalam laporannya, dikutip dari akun X pribadinya @FabrizioRomano, Selasa (23/1/2024).