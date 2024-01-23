Bola d'Or, Proyek Pencarian Bakat Muda Indonesia oleh Prancis

JAKARTA - Bola d'Or merupakan proyek pendidikan dan olahraga yang dilakukan oleh Prancis. Didukung oleh Kementerian Luar Negeri Prancis, Bola d'Or bertujuan untuk mencari bakat muda dari Indonesia.

Bola d'Or dilaksanakan sejumlah organisasi Prancis. Mulai dari Institut Francais d'Indonesie, French Football Academy Jakarta (FFF), Life School dan Silk Road Sports Indonesia.

Hadirnya Bola d'Or membawa kabar gembira buat anak-anak Indonesia. Pasalnya, proyek ini membuka kesempatan bagi ratusan anak muda Indonesia untuk mengembangkan talenta bermain sepak bolanya.

Tak hanya laki-laki, tapi perempuan juga boleh mengikuti Bola d'Or. Sebanyak 240 anak-anak Indonesia kelahiran tahun 2014-2015 akan melewati serangkaian tahap seleksi.

Total ada 6 tahap seleksi deteksi bakat yang harus dilewati oleh 240 anak Indonesia. Dari 240, bakal dipilih 10 anak akan mendapatkan beasiswa selama 10 tahun di FFF Academy Jakarta.