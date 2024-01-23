Tuduh Real Madrid Selalu Diuntungkan dari Keputusan Wasit, Xavi Hernandez: Persulit Barcelona Buat Juara

SEVILLE - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez menilai sangat sulit bagi timnya untuk menjadi juara Liga Spanyol 2023-2024. Sebab ia menuduh ada satu klub, yakni Real Madrid, kerap diuntungkan oleh wasit, sehingga Xavi pun merasa Barcelona sulit juara pada musim ini.

Sekadar informasi, Blaugrana -julukan Barcelona- baru saja mengalahkan Real Betis dengan skor 4-2 dalam pekan ke-21 Liga Spanyol 2023-2024 di Estadio Benito Villamarin, Senin 22 Januari 2024 dini hari WIB. Barcelona langsung memimpin dua gol lewat aksi Ferran Torres (21', 48').

Namun, Isco mencetak dua gol untuk membawa Real Betis menyamakan skor pada menit 56 dan 59. Beruntung, Barcelona mampu memastikan kemenangan berkat gol Joao Felix (90') serta hat-trick alias gol ketiga Ferran Torres di injury time.

Selepas pertandingan, Xavi mengapresiasi dan memuji pasukannya yang dinilai telah bermain apik. Meski dirasa belum menampilkan permainan terbaiknya, namun dia menganggap Joao Felix dan kolega telah mengalami peningkatan performa.

“Saya pikir para penggemar menikmati pertandingan ini, kami tentu saja menikmatinya. Tim ini sangat bagus, kami telah mengambil langkah maju. Kami belum memainkan pertandingan yang sempurna, tapi secara umum ini adalah pertandingan yang hebat," ujar Xavi Hernandez, dikutip dari Barca Universal, Senin (22/1/2024).

“Kami melakukannya dengan sangat baik, mengendalikan pertandingan dengan baik, dengan skor 0-2. Setelah itu, kami menderita dalam permainan acak yang tidak kami pahami. Kami merasa ada kemungkinan pelanggaran terhadap Pedri," imbuhnya.