Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Tuduh Real Madrid Selalu Diuntungkan dari Keputusan Wasit, Xavi Hernandez: Persulit Barcelona Buat Juara

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |02:03 WIB
Tuduh Real Madrid Selalu Diuntungkan dari Keputusan Wasit, Xavi Hernandez: Persulit Barcelona Buat Juara
Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEVILLE - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez menilai sangat sulit bagi timnya untuk menjadi juara Liga Spanyol 2023-2024. Sebab ia menuduh ada satu klub, yakni Real Madrid, kerap diuntungkan oleh wasit, sehingga Xavi pun merasa Barcelona sulit juara pada musim ini.

Sekadar informasi, Blaugrana -julukan Barcelona- baru saja mengalahkan Real Betis dengan skor 4-2 dalam pekan ke-21 Liga Spanyol 2023-2024 di Estadio Benito Villamarin, Senin 22 Januari 2024 dini hari WIB. Barcelona langsung memimpin dua gol lewat aksi Ferran Torres (21', 48').

Namun, Isco mencetak dua gol untuk membawa Real Betis menyamakan skor pada menit 56 dan 59. Beruntung, Barcelona mampu memastikan kemenangan berkat gol Joao Felix (90') serta hat-trick alias gol ketiga Ferran Torres di injury time.

Selepas pertandingan, Xavi mengapresiasi dan memuji pasukannya yang dinilai telah bermain apik. Meski dirasa belum menampilkan permainan terbaiknya, namun dia menganggap Joao Felix dan kolega telah mengalami peningkatan performa.

Real Madrid vs Almeria

“Saya pikir para penggemar menikmati pertandingan ini, kami tentu saja menikmatinya. Tim ini sangat bagus, kami telah mengambil langkah maju. Kami belum memainkan pertandingan yang sempurna, tapi secara umum ini adalah pertandingan yang hebat," ujar Xavi Hernandez, dikutip dari Barca Universal, Senin (22/1/2024).

“Kami melakukannya dengan sangat baik, mengendalikan pertandingan dengan baik, dengan skor 0-2. Setelah itu, kami menderita dalam permainan acak yang tidak kami pahami. Kami merasa ada kemungkinan pelanggaran terhadap Pedri," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639663/kaget-piala-dunia-u17-2025-digelar-di-lapangan-latihan-nova-arianto-kirain-stadion-besar-zvf.webp
Kaget Piala Dunia U-17 2025 Digelar di Lapangan Latihan, Nova Arianto: Kirain Stadion Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/pembalap_indonesia_kiandra_ramadhipa_meraih_keme.jpg
Komentar Haru Kiandra Ramadhipa Usai Juara di Barcelona: Ini untuk Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement