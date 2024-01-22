Daftar Harga Tiket Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20 di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp100 Ribu!

DAFTAR harga tiket Timnas Indonesia U-20 vs Thailand U-20 di laga uji coba telah dirilis PSSI. Tiket termurah dibanderol Rp100 ribu.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan menggelar pertandingan uji coba menghadapi Thailand. Tiket pertandingan tersebut pun sudah resmi dijual dengan harga mulai dari Rp100.000 hingga yang termahal Rp350.000.

Pertandingan antara Timnas Indonesia U-20 menghadapi Thailand akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 26 Januari 2024 pukul 19.30 WIB. Laga tersebut merupakan bagian dari persiapan Garuda Muda menuju Piala AFF U-19 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025 Cile.

Sementara itu, akun Instagram resmi Timnas Indonesia sudah mengumumkan harga tiket pertandingan uji coba Timnas Indonesia U-20 vs Thailand. Bahkan para suporter bisa membelinya di KitaGaruda.id ataupun bookmyshow.

Tiket Timnas Indonesia U-20 dijual dalam tiga kategori. Tiket termurah dijual dengan harga Rp100.000 untuk kategori tribun, sedangkan termahal dibandrol Rp350.000 untuk VIP.