Philippe Troussier Kena Semprot Usai Vietnam Dipulangkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |13:57 WIB
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
PELATIH Timnas Vietnam, Philippe Troussier, kena semprot usai timnya dipulangkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023. Pandit Vietnam, Vu Manh Hai, mengkritik keras penampilan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023.

Vu Manh Hai menilai ada sejumlah faktor yang membuat Timnas Vietnam kalah dari Timnas Indonesia. Salah satunya karena meningkatnya kualitas skuad Garuda.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Vu Manh Hai menilai kedalaman skuad Garuda meningkat karena dihuni pemain keturunan, seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Sandy Walsh. Walaupun dikatakan Timnas Indonesia belum terlalu kuat, kekalahan ini menjadi evaluasi serius terhadap pelatih Vietnam, Philippe Troussier.

“Pertama, harus diakui Indonesia sudah mengalami kemajuan dengan menambah sejumlah pemain naturalisasi asal Spanyol dan Belanda. Fisik dan level para pemain ini membantu mereka memiliki kemampuan untuk menekan seluruh lapangan,” ujar Vu Manh Hai, dikutip dari VnExpress, Senin (22/1/2024).

“Tapi, Indonesia belum menjadi tim yang kuat sehingga membuat Vietnam kalah telak,” lanjutnya.

“Oleh karena itu, menurut saya kegagalan ini perlu dievaluasi dari sudut pandang kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain,” tutur sang pundit sepakbola Vietnam itu.

“Jelas, ada perhitungan yang tidak akurat mulai dari pendekatan pelatih Philippe Troussier terhadap gameplay, personel hingga penyesuaian dalam game dan dia harus memikul tanggung jawab itu,” kritiknya terhadap Philippe Troussier.

Selain itu, kekalahan itu juga tak luput dari absennya beberapa pemain penting Vietnam. Vu Manh Hai juga menilai Troussier terlalu mengandalkan pemain muda.

Halaman:
1 2
      
