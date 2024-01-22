Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Asisten Shin Tae-yong saat Ditanya Kondisi Ramadhan Sananta Jelang Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |13:55 WIB
Respons Asisten Shin Tae-yong saat Ditanya Kondisi Ramadhan Sananta Jelang Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023
Ramadhan Sananta belum tentu main di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
ASISTEN Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi terkini Ramadhan Sananta jelang laga timnya kontra Jepang, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB. Nova Arianto mengatakan kondisi Ramadhan Sananta masih terus dipantau apakah siap bermain atau tidak kontra Jepang di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023.

“Kita lihat kondisinya sampai besok ya mas,” kata Nova Arianto kepada Okezone.com saat ditanya perihal kondisi kebugaran penyerang Persis Solo tersebut, Senin (22/1/2024).

Ramadhan Sananta

(Ramadhan Sananta masih dalam pemulihan cedera. (Foto: PSSI)

Sebelumnya, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang bertanya-tanya kenapa Ramadhan Sananta tidak dimasukkan ke dalam skuad saat Timnas Indonesia bersua Irak dan Vietnam. Bahkan saat bersua Vietnam, Shin Tae-yong tidak membawa tiga penyerangnya sekaligus, yakni Ramadhan Sananta, Dimas Drajad dan Dendy Sulistyawan.

Di saat tidak menyertakan tiga nama di atas, Shin Tae-yong justru memainkan pemain muda Hokky Caraka. Dalam laga tersebut, Hokky Caraka mengaku grogi hingga membuang sejumlah peluang matang.

Ternyata setelah dikonfirmasi Okezone ke Nova Arianto, alasan tidak dibawanya Ramadhan Sananta ke bench Timnas Indonesia saat bersua Irak dan Vietnam efek penyerang 21 tahun itu mengalami cedera.

“Sananta ada sedikit bermasalah dengan kebugarannya mas,” kata Nova Arianto kepada Okezone.com, Sabtu 20 Januari 2024.

