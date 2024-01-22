6 Negara yang Bisa Bantu Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Nomor 1 Rival Thailand!

Berikut 6 negara yang bisa bantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 6 negara yang bisa bantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 malam WIB jika ingin lolos ke 16 lewat jalur runner-up.

Sementara jika kalah atau imbang, Timnas Indonesia harus mengintip peluang lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi dua klasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 dengan tiga angka dan selisih gol -1.

Namun, berhubung seluruh kontestan masih melakoni satu pertandingan lagi, posisi Timnas Indonesia masih bisa merosot. Karena itu, Timnas Indonesia membutuhkan bantuan negara-negara di bawah ini agar skuad Garuda bisa lolos lewat peringkat terbaik tiga terbaik jika nantinya imbang atau kalah dari Jepang.

Berikut 6 negara yang bisa bantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023:

6. Qatar





Qatar akan menghadapi China di matchday pamungkas Grup A Piala Asia 2023. Jika Qatar menang atas China, skuad Negeri Tirai Bambu –julukan China– akan menyelesaikan turnamen dengan koleksi dua angka, yang itu berarti masih kalah dari Timnas Indonesia.

5. Lebanon





Jika Qatar vs China berakhir kemenangan untuk tuan rumah, Lebanon yang kini mengoleksi satu angka wajib menang atas Tajikistan untuk mengunci tiket ke 16 besar. Namun, jika laga Qatar vs China berakhir imbang, hasil akhir laga Lebanon vs Tajikistan juga wajib imbang.

Andai kondisi ini terjadi, Qatar finis sebagai juara Grup A dengan tujuh angka. Disusul China di posisi dua dengan tiga angka, serta Tajikistan dan Lebanon yang mengemas dua poin.