Qatar Kalahkan China, Peluang Timnas Indonesia ke 16 Besar Piala Asia 2023 Makin Terbuka Lebar!

Qatar bisa bantu Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika mereka menang atas China. (Foto: Reuters)

PELUANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 makin terbuka lebar andai Qatar dapat mengalahkan China di matchday ketiga Grup A. Sebab jika skenario tersebut tercipta, maka saingan Garuda merebut empat tim peringkat ketiga terbaik berkurang.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia sedang berjuang merebut tiket ke 16 besar Piala Asia 2023. Garuda bisa merebut tiket tersebut dengan dua cara, menjadi dua tim teratas Grup D atau menjadi empat tim peringkat ketiga terbaik.

Untuk menjadi dua tim teratas Grup D, maka Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang di matchday ketiga yang berlangsung di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Jika skenario itu tercipta, maka Timnas Indonesia akan menjadi runner-up dan menemani Irak sebagai dua tim yang langsung lolos ke 16 besar dari Grup D.

Kendati demikian, jika ternyata Timnas Indonesia imbang atau kalah dari Jepang, maka Garuda pun berharap lolos ke 16 besar via empat peringkat ketiga terbaik. Sebab imbang atau kalah dari Jepang, akan membuat Garuda bertengger di peringkat ketiga di Grup D.

Saat ini pun sejatinya Timnas Indonesia sedang berada di peringkat ketiga Grup D. Sebab meski sama-sama memiliki 3 poin seperti yang dimiliki Jepang di urutan kedua, Garuda menempati posisi yang lebih rendah lantaran kalah selisih gol.

Tentunya jika finis sebagai peringkat ketiga di Grup D, nasib Timnas Indonesia untuk ke 16 besar pun bergantung dengan hasil tim dari grup lainnya. Kabar baiknya, Garuda sejauh ini sudah masuk ke dalam empat peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Asia 2023.