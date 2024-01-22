Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Sebelum Laga Lawan Jepang Digelar, Begini Syaratnya!

TIMNAS Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 sebelum laga melawan Jepang digelar? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati kontra Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Jika ingin lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023 via status runner-up grup, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang. Andai imbang atau kalah dari Jepang, Timnas Indonesia hanya bisa mengintip peluang lolos ke 16 besar via peringkat tiga terbaik.

(Timnas Indonesia berjuang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Selain juara dan runner-up grup (12 tim), ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Di klasemen peringkat tiga terbaik saat ini atau setelah seluruh kontestan memainkan dua pertandingan, Timnas Indonesia menempati posisi dua dengan tiga angka.

Andai kondisi ini terjadi hingga kelar matchday ketiga, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, sebelum laga melawan Jepang sekalipun, Timnas Indonesia sudah bisa menyegel tempat di 16 besar Piala Asia 2023.

Lantas, bagaimana caranya? Hal itu terjadi jika peringkat tiga di Grup A, B atau C tidak memiliki poin dan selisih gol yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia.

Rencananya pada hari ini, akan digelar matchday pamungkas Grup A Piala Asia 2023 yang mempertemukan Qatar vs China dan Tajikistan vs Lebanon. Timnas Indonesia wajib berharap Qatar mengalahkan China atau laga Tajikistan vs Lebanon berakhir imbang.