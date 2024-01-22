Klasemen Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Matchday Kedua: Timnas Indonesia Punya Peluang Lolos ke 16 Besar!

Timnas Indonesia masih masuk ke dalam empat tim peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

KLASEMEN peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 kelar matchday kedua menarik untuk diketahui. Sebab Tim Nasional (Timnas) Indonesia berpotensi lolos ke babak 16 besar via jalur empat tim peringkat ketiga terbaik di fase grup tersebut.

Sampai saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang merebut tiket ke 16 besar Piala Asia 2023. Garuda bisa merebut tiket tersebut dengan dua cara, menjadi dua tim teratas Grup D atau menjadi empat tim peringkat ketiga terbaik.

Untuk menjadi dua tim teratas Grup D, maka Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang di matchday ketiga yang berlangsung di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Jika skenario itu tercipta, maka Timnas Indonesia akan menjadi runner-up dan menemani Irak sebagai dua tim yang langsung lolos ke 16 besar dari Grup D.

Kendati demikian, jika ternyata Timnas Indonesia imbang atau kalah dari Jepang, maka Garuda pun berharap lolos ke 16 besar via empat peringkat ketiga terbaik. Sebab imbang atau kalah dari Jepang, akan membuat Garuda bertengger di peringkat ketiga di Grup D.

Saat ini Timnas Indonesia pun sedang berada di peringkat ketiga Grup D dengan 3 poin. Poin yang dimiliki Timnas Indonesia dan Jepang sejatinya sama, hanya saja Garuda kalah dalam hal selisih gol.

Kabar baiknya, Timnas Indonesia sejauh ini termasuk ke dalam empat tim peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Asia 2023. Terlihat dari klasemen peringkat ketiga terbaik, Timnas Indonesia berada di urutan kedua dari enam tim peringkat ketiga di fase grup Piala Asia 2023.

Menariknya, Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama punya 3 poin. Lantas mengapa justru garuda yang berada di urutan kedua dalam klasemen peringkat ketiga terbaik itu?