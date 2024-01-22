Daftar 5 Negara yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023: Timnas Indonesia Menyusul?

DAFTAR 5 negara yang lolos 16 besar Piala Asia 2023 telah diketahui. Kelima tim tersebut meraih tiket ke 16 besar usai memetiik dua kemenangan di dua laga awal fase grup Piala Asia 2023.

Ya, pada matchday kedua fase grup Piala Asia 2023 hanya ada lima tim yang mampu mencetak enam poin alias menang dua kali beruntun sejak turnamen tersebut bergulir pada 12 Januari 2024 lalu. Tim yang pertama lolos ke 16 besar pun adalah tim tuan rumah Qatar.

Tergabung di Grup A, Qatar memastikan diri lolos ke 16 besar usai menang 1-0 atas Tajikistan di matchday kedua. Sebelumnya, Qatar pun sudah mengunci kemenangan atas Lebanon dengan skor 3-0.

Dengan total 6 poin, Qatar takkan mungkin digeser dari tim lain di Grup A. Hal itulah yang membuat Qatar tak hanya sekadar lolos, tapi juga mereka sukses menjadi juara Grup A.

Lalu Australia dari Grup B juga sudah memastikan diri lolos ke 16 besar berkat 6 poin yang sudah dimilikinya. Tim tersebut takkan terpental dari dua besar Grup B.

Kepastian Australia lolos ke 16 besar pun diraih usai negara tersebut menang atas Suriah dengan skor 1-0 di matchday kedua. Kini Australia hanya perlu berjuang melawan Uzbekistan untuk menentukan siapa yang menjadi juara Grup B.

Lanjut ke tim ketiga ada Iran yang berasal dari Grup C. Iran lolos usai mengumpulkan 6 poin dari dua laga yang sudah dimainkan.

Hanya saja Iran masih berpotensi mengakhiri fase grup di urutan kedua, yang berarti lawan mereka selanjutnya masih belum diketahui pada babak 16 besar nanti. Iran akan melawan Uni Emirat Arab (UEA) untuk bersaing memperebutkan siapa juara Grup C.