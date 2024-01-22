Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Yakob Sayuri Dapat Dukungan dari PSM Makassar Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |04:49 WIB
Yakob Sayuri Dapat Dukungan dari PSM Makassar Jelang Timnas Indonesia vs Timnas Jepang
Yakob Sayuri mendapat dukungan dari PSM Makassar (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

MAKASSAR - PSM Makassar mendukung perjuangan pemainnya, Yakob Sayuri, bersama Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Juku Eja berharap sayap serang andalannya itu bisa terus memberikan kontribusi pada laga kontra Timnas Jepang.

Yakob memang selalu menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong dalam dua laga di Piala Asia 2023. Kepercayaan itu dibayar dengan sebuah assist pada laga melawan Timnas Irak, 15 Januari 2024.

Yakob Sayuri beraksi di laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Besar kemungkinan Yakob diturunkan lagi pada laga Timnas Jepang vs Timnas Indonesia. Pertemuan itu akan berlangsung Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB di Stadion Al Thumama, Al Thumama, Qatar.

PSM selaku klub yang menaungi Yakob pun tak kalah memberikan dukungan. Mereka berharap Yassa -sapaan akrabnya- terus memberi kontribusi terbaik bagi bangsa.

"Terus berikan yang terbaik, Kakak Yassa," tulis akun Instagram PSM Makassar @psm_makassar, Senin (22/1/2024).

