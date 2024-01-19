Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampilan Impresifnya Jadi Sorotan, Yakob Sayuri Pilih Fokus Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:05 WIB
Penampilan Impresifnya Jadi Sorotan, Yakob Sayuri Pilih Fokus Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Yakob Sayuri tak peduli penampilan impresifnya jadi sorotan di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA - Yakob Sayuri tidak terlalu menghiraukan penampilannya yang impresif kala Timnas Indonesia melawan Timnas Irak di Piala Asia 2023. Ia menegaskan saat ini fokusnya adalah meningkatkan performanya demi membawa Timnas Indonesia menang atas Timnas Vietnam.

Ya, Yakob memang tampil cukup impresif saat Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak. Pasalnya, pemain PSM Makassar itu memberikan umpan manis kepada Marselino Ferdinan sang pencetak gol Skuad Garuda pada menit ke-37 laga di Stadion Ahmed bin Ali, Selasa 15 Januari 2024.

Yakob Sayuri beraksi di Piala Asia 2023 bareng Timnas Indonesia (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Performanya yang impresif membuat Yakob mendapat banyak sorotan. Tak menutup kemungkinan kalau ia akan diberi perhatian khusus saat Timnas Indonesia berhadapan melawan Vietnam pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Namun begitu, Yakob tidak ingin larut dalam performa ciamiknya di laga perdana itu. Saudara kembar dari Yance Sayuri ini ingin terus meningkatkan performanya sehingga bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di Grup D Piala Asia 2023.

“Kalau saya sih, mau dibilang main bagus ya itu pandangan orang, bukan saya pribadi. Saya tidak bisa menilai diri sendiri, orang lain yang menilai,” tutur Yakob dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.webp
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/bek_tangguh_persib_bandung_patricio_matricardi.jpg
Matricardi Minta Persib Lupakan Oktober Sempurna, Fokus Jalani Ujian November!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement