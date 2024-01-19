Penampilan Impresifnya Jadi Sorotan, Yakob Sayuri Pilih Fokus Bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

DOHA - Yakob Sayuri tidak terlalu menghiraukan penampilannya yang impresif kala Timnas Indonesia melawan Timnas Irak di Piala Asia 2023. Ia menegaskan saat ini fokusnya adalah meningkatkan performanya demi membawa Timnas Indonesia menang atas Timnas Vietnam.

Ya, Yakob memang tampil cukup impresif saat Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak. Pasalnya, pemain PSM Makassar itu memberikan umpan manis kepada Marselino Ferdinan sang pencetak gol Skuad Garuda pada menit ke-37 laga di Stadion Ahmed bin Ali, Selasa 15 Januari 2024.

Performanya yang impresif membuat Yakob mendapat banyak sorotan. Tak menutup kemungkinan kalau ia akan diberi perhatian khusus saat Timnas Indonesia berhadapan melawan Vietnam pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Namun begitu, Yakob tidak ingin larut dalam performa ciamiknya di laga perdana itu. Saudara kembar dari Yance Sayuri ini ingin terus meningkatkan performanya sehingga bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di Grup D Piala Asia 2023.

“Kalau saya sih, mau dibilang main bagus ya itu pandangan orang, bukan saya pribadi. Saya tidak bisa menilai diri sendiri, orang lain yang menilai,” tutur Yakob dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/1/2024).