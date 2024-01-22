Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Dewa United Pilih Persib Bandung sebagai Lawan Uji Coba

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |22:56 WIB
Penyebab Dewa United Pilih Persib Bandung sebagai Lawan Uji Coba
Persib Bandung menang 3-0 atas Dewa United di laga uji coba. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengungkap alasan memilih Persib Bandung sebagai lawan uji coba jelang bergulirnya lanjutan Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan, Persib Bandung yang dipilih karena timnya mencari lawan uji coba yang kuat.

Harapannya dengan bersua tim kuat, Jan Olde Riekerink menjadi tahu apa saja kelemahan Dewa United. Benar saja setelah Dewa United tumbang 0-3 dari Persib Bandung dalam laga laga uji coba yang digelar di basecamp Dewa United, Kabupaten Tangerang, Senin (22/1/2024) sore WIB, ia jadi tahu kelemahan timnya.

David Da Silva

(David Da Silva membuka keunggulan Persib Bandung atas Dewa United. (Foto: Instagram/@persib)

“Saya memilih lawan yang bagus karena kami masih memiliki kelemahan dan itu terlihat di laga ini, terutama di babak pertama. Pada periode ini yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari lawan untuk kembali melanjutkan kompetisi,” kata Jan Olde usai pertandingan.

Jan Olde Riekerink menilai di Liga Indonesia, setiap tim tidak boleh memberikan kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan. Tim harus melakukan pressing dan tidak boleh banyak menyisakan ruang.

“Saya rasa dua gol awal terjadi dari momen transisi dan kami mengulangi kesalahan yang dilakukan. Dua gol pertama hadir ketika kami kehilangan bola dan situasinya sangat terbuka. Selain itu kami harus lebih memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan,” tutur mantan pelatih Galatasaray ini.

Jan Olde Riekerink berharap segala kekurangan ini bisa diperbaiki. Dengan begitu, Dewa United bisa tampil maksimal saat Liga 1 2023-2024 kembali digulirkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/02/11/1639451/wapres-gibran-saksikan-langsung-timnas-futsal-indonesia-kalahkan-australia-gsw.jpg
Wapres Gibran Saksikan Langsung Timnas Futsal Indonesia Kalahkan Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/persebaya_surabaya_menang_2_1_atas_persis_solo.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Persis Solo: Gol Rivera Sempurnakan Comeback Bajul Ijo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement