Penyebab Dewa United Pilih Persib Bandung sebagai Lawan Uji Coba

PELATIH Dewa United, Jan Olde Riekerink, mengungkap alasan memilih Persib Bandung sebagai lawan uji coba jelang bergulirnya lanjutan Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Belanda itu mengatakan, Persib Bandung yang dipilih karena timnya mencari lawan uji coba yang kuat.

Harapannya dengan bersua tim kuat, Jan Olde Riekerink menjadi tahu apa saja kelemahan Dewa United. Benar saja setelah Dewa United tumbang 0-3 dari Persib Bandung dalam laga laga uji coba yang digelar di basecamp Dewa United, Kabupaten Tangerang, Senin (22/1/2024) sore WIB, ia jadi tahu kelemahan timnya.

(David Da Silva membuka keunggulan Persib Bandung atas Dewa United. (Foto: Instagram/@persib)

“Saya memilih lawan yang bagus karena kami masih memiliki kelemahan dan itu terlihat di laga ini, terutama di babak pertama. Pada periode ini yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari lawan untuk kembali melanjutkan kompetisi,” kata Jan Olde usai pertandingan.

Jan Olde Riekerink menilai di Liga Indonesia, setiap tim tidak boleh memberikan kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan. Tim harus melakukan pressing dan tidak boleh banyak menyisakan ruang.

“Saya rasa dua gol awal terjadi dari momen transisi dan kami mengulangi kesalahan yang dilakukan. Dua gol pertama hadir ketika kami kehilangan bola dan situasinya sangat terbuka. Selain itu kami harus lebih memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan,” tutur mantan pelatih Galatasaray ini.

Jan Olde Riekerink berharap segala kekurangan ini bisa diperbaiki. Dengan begitu, Dewa United bisa tampil maksimal saat Liga 1 2023-2024 kembali digulirkan.