Respons Bojan Hodak Setelah Persib Bandung Bantai Dewa United 3-0 di Laga Uji Coba

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, mendapat banyak manfaat setelah timnya menang 3-0 atas Dewa United di laga uji coba yang dilangsungkan di basecamp Dewa United, Kabupaten Tangerang, Senin (22/1/2024) sore WIB.

Kelar pertandingan itu, juru taktik asal Kroasia ini menjadi paham terkait siapa-siapa saja pemain yang layak diturunkan saat Persib Bandung menjamu Persis Solo di lanjutan pekan ke-24 Liga 1 2023-2024, Minggu 4 Februari 2024 sore WIB.

(David da Silva membuka keunggulan Persib Bandung atas Dewa United. (Foto: Instagram/@persib)

Dalam laga tersebut, Bojan Hodak menurunkan seluruh pemain yang dibawa ke Tangerang. Di babak pertama pemain inti yang diturunkan dan hasilnya dua gol mampu diciptakan melalui David da Silva (7) dan Beckham Putra Nugraha (20).

“Di babak kedua kami lebih banyak menurunkan pemain muda,” kata Bojan Hodak usai pertandingan.

Meski menurunkan pemain muda, Persib Bandung masih bisa mencetak satu gol tambahan di babak kedua melalui Ryan Kurnia (89). Karena itu, tim berjulukan Maung Bandung ini menang dengan skor 3-0.

“Jadi pada akhirnya saya bisa melihat siapa yang bisa bermain dan yang tidak untuk menghadapi (Persis) Solo,” lanjut eks pelatih Kuala Lumpur City FC ini.

Secara keseluruhan, Bojan Hodak menilai para pemainnya bermain dengan bagus. Namun, secara taktikal, skuadnya masih melakukan beberapa kesalahan yang tentunya harus segera diperbaiki.