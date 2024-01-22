Hasil Dewa United vs Persib Bandung di Laga Uji Coba 2024: Maung Bandung Menang 3-0!

HASIL Dewa United vs Persib Bandung di laga uji coba 2024 akan diulas dalam artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sukses meraih kemenanga meyakinkan dengan skor 3-0.

Laga Dewa United vs Persib Bandung digelar di training camp Dewa United di Kabupaten Tangerang, Senin (22/1/2024) sore WIB. Gol Persib dalam laga itu dicetak oleh David da Silva, Beckham Putra, dan Ryan Kurnia.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United langsung memberi serangan cukup berbahaya di awal laga. Tetapi, tendangan OJ Porteria masih melebar dari sisi kanan gawang Persib Bandung.

Tak tinggal diam, Persib Bandung juga langsung membangun serangan. Upaya David da Silva pun langsung sukses membawa Maung Bandung memimpin pada menit ketujuh. Tendangannya tak mampu dihentikan kiper Dewa United. Persib unggul 1-0!

BACA JUGA: Teja Paku Alam Tak Gentar Bersaing dengan Kiper Asing Persib Bandung

Persib makin mengganas setelah itu. Pada menit ke-20, mereka pun sukses menggandakan keunggulannya. Kepastian itu didapat usai umpan Stefano Beltrame berhasil dimaksimalkan oleh Beckham Putra. Persib Bandung unggul 2-0 atas Dewa United.

Memasuki menit ke-35, Persib Bandung masih mendominasi jalannya pertandingan. Hal ini membuat Dewa United kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Meski begitu, tak ada gol tambahan yang bisa dicetak Persib. Skor 2-0 untuk keunggulan Maung Bandung pun bertahan hingga akhir babak pertama.