Teja Paku Alam Tak Gentar Bersaing dengan Kiper Asing Persib Bandung

BANDUNG - Teja Paku Alam buka suara soal Kevin Ray Mendoza yang direkrut Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Ia tak gentar bersaing dengan kiper asing tersebut.

Persaingan memperebutkan posisi kiper di Persib kian sengit dengan hadirnya Mendoza. Teja bahkan harus berada di bangku cadangan dalam dua pertandingan terakhir di Liga 1 2023-2024.

Teja mengakui kehadiran Mendoza di Persib Bandung menambah persaingan. Namun, siapa pun yang terpilih untuk bermain dan tidak, harus memberikan dukungan secara penuh.

“Secara pribadi tentunya (kehadiran Kevin Ray Mendoza) jadi persaingan yang sehat, kami bersaing secara baik, nanti siapa pun yang bermain kami akan selalu support," kata Teja di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip pada Senin (22/1/2024).

"Ini demi yang terbaik untuk Persib apapun itu mudah-mudahan tahun ini kami bisa sama-sama bawa Persib juara,” imbuh kiper berkebangsaan Indonesia itu.

Tidak hanya itu, Teja memastikan kehadiran Mendoza membuat persaingan semakin kompetitif. Sebab, Persib memiliki kiper lainnya yang sama-sama memiliki kualitas seperti Fitrul Dwi Rustapa dan Sheva Sanggasi.

“Persaingan (kiper) Persib semakin kompetitif dengan adanya Mendoza datang, Fitrul, dan Sheva, kami semakin kompetitif untuk di latihan, di pertandingan, siap yang akan main semua tergantung keputusan pelatih mana yang terbaik,” tegas Teja.