Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Imbau Pemain Timnas Indonesia U-20 Bijak Atur Waktu Main Sosmed

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |05:05 WIB
Indra Sjafri Imbau Pemain Timnas Indonesia U-20 Bijak Atur Waktu Main Sosmed
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri tidak melarang pemainnya untuk menggunakan sosial media (medsos). Namun, dia minta pemain harus bijak dalam mengatur waktu untuk menggunakan medsos.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara - julukan Timnas Indonesia U-20- memang akan menghadapi jadwal padat pada 2024. Tim itu akan ambil bagian pada Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Indra Sjafri mengatakan tidak ada larangan mutlak untuk para pemain agar tidak menggunakan medsos. Sebab, tim pelatih tetap memberikan waktu-waktu mereka menggunakan medsos.

"Tidak ada kami halangi mereka. Tidak ada kan itu bagian dari kehidupan sekarang terus kita mau menghindar dari kehidupan seperti itu?," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan tim pelatih pun harus berkomunikasi baik dengan pemain. Hal itu agar pemain memahami apa yang diinginkan tim pelatih.

"Penting para pelatih bisa mengaturnya nah kita. Kami atur kapan dia harus main medsos, kapan dia harus latihan, kapan dia harus istirahat. Kan itu yang paling penting," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639163/persib-bandung-tantang-selangor-fc-di-afc-champions-league-two-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-ksy.webp
Persib Bandung Tantang Selangor FC di AFC Champions League Two, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/22/pembalap_red_bull_ktm_pedro_acosta.jpg
VR46 Siapkan Kursi Spesial untuk Pedro Acosta, Valentino Rossi Turun Tangan Langsung!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement