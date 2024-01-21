Indra Sjafri Imbau Pemain Timnas Indonesia U-20 Bijak Atur Waktu Main Sosmed

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri tidak melarang pemainnya untuk menggunakan sosial media (medsos). Namun, dia minta pemain harus bijak dalam mengatur waktu untuk menggunakan medsos.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Nusantara - julukan Timnas Indonesia U-20- memang akan menghadapi jadwal padat pada 2024. Tim itu akan ambil bagian pada Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Indra Sjafri mengatakan tidak ada larangan mutlak untuk para pemain agar tidak menggunakan medsos. Sebab, tim pelatih tetap memberikan waktu-waktu mereka menggunakan medsos.

"Tidak ada kami halangi mereka. Tidak ada kan itu bagian dari kehidupan sekarang terus kita mau menghindar dari kehidupan seperti itu?," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan tim pelatih pun harus berkomunikasi baik dengan pemain. Hal itu agar pemain memahami apa yang diinginkan tim pelatih.

"Penting para pelatih bisa mengaturnya nah kita. Kami atur kapan dia harus main medsos, kapan dia harus latihan, kapan dia harus istirahat. Kan itu yang paling penting," ucapnya.