Indra Sjafri Ungkap Penyebab Hugo Samir Dicoret dari TC Timnas Indonesia U-20

JAKARTA - Indra Sjafri buka suara terkait pencoretan Hugo Samir dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Ia mengatakan pemain berdarah Brasil itu masih memiliki peluang untuk kembali ke Skuad Garuda Nusantara dengan syarat menunjukan performa yang apik.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menjalani TC di Jakarta. Indra Sjafri terus mematangkan skuadnya dengan menggelar latihan yang berfokus pada internal game di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2024) pukul 16.00 WIB.

Namun dalam TC kali ini, tidak ada sosok Hugo. Indra menjelaskan kalau eks pemain Timnas Indonesia U-17 itu sudah dipulangkan ke klubnya yakni Borneo FC.

“Sudah dipulangkan kembali di klub (Borneo FC),” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/1/2024).

Disinggung soal alasannya mencoret Hugo, sang pelatih tidak menjelaskan secara spesifik. Pria asal Sumatra Barat ini menjelaskan kalau anak dari Jacksen F Tiago itu memiliki peluang untuk kembali.

“Alasannya sama dengan pemain lain, kita pulangkan ke klub untuk berlatih lebih lanjut di klub,” ungkap Indra.