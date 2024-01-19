JAKARTA - Indra Sjafri buka suara terkait pencoretan Hugo Samir dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Ia mengatakan pemain berdarah Brasil itu masih memiliki peluang untuk kembali ke Skuad Garuda Nusantara dengan syarat menunjukan performa yang apik.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menjalani TC di Jakarta. Indra Sjafri terus mematangkan skuadnya dengan menggelar latihan yang berfokus pada internal game di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2024) pukul 16.00 WIB.
Namun dalam TC kali ini, tidak ada sosok Hugo. Indra menjelaskan kalau eks pemain Timnas Indonesia U-17 itu sudah dipulangkan ke klubnya yakni Borneo FC.
“Sudah dipulangkan kembali di klub (Borneo FC),” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/1/2024).
Disinggung soal alasannya mencoret Hugo, sang pelatih tidak menjelaskan secara spesifik. Pria asal Sumatra Barat ini menjelaskan kalau anak dari Jacksen F Tiago itu memiliki peluang untuk kembali.
“Alasannya sama dengan pemain lain, kita pulangkan ke klub untuk berlatih lebih lanjut di klub,” ungkap Indra.