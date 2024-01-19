Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ungkap Penyebab Hugo Samir Dicoret dari TC Timnas Indonesia U-20

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:09 WIB
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Hugo Samir Dicoret dari TC Timnas Indonesia U-20
Hugo Samir dicoret dari TC Timnas Indonesia U-20 (Foto: Instagram/@hugosamir28)
A
A
A

JAKARTA - Indra Sjafri buka suara terkait pencoretan Hugo Samir dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20. Ia mengatakan pemain berdarah Brasil itu masih memiliki peluang untuk kembali ke Skuad Garuda Nusantara dengan syarat menunjukan performa yang apik.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-20 saat ini sedang menjalani TC di Jakarta. Indra Sjafri terus mematangkan skuadnya dengan menggelar latihan yang berfokus pada internal game di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2024) pukul 16.00 WIB.

Hugo Samir

Namun dalam TC kali ini, tidak ada sosok Hugo. Indra menjelaskan kalau eks pemain Timnas Indonesia U-17 itu sudah dipulangkan ke klubnya yakni Borneo FC.

“Sudah dipulangkan kembali di klub (Borneo FC),” kata Indra kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (19/1/2024).

Disinggung soal alasannya mencoret Hugo, sang pelatih tidak menjelaskan secara spesifik. Pria asal Sumatra Barat ini menjelaskan kalau anak dari Jacksen F Tiago itu memiliki peluang untuk kembali.

“Alasannya sama dengan pemain lain, kita pulangkan ke klub untuk berlatih lebih lanjut di klub,” ungkap Indra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.jpg
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/defender_bournemouth_alex_jimenez.jpg
Bournemouth Siap Permanenkan Alex Jimenez, Real Madrid Tetap Pegang Kendali Finansial
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement