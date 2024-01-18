Indra Sjafri Konfirmasi Timnas Indonesia U-20 Bakal Tinggal di IKN Andai Training Center Sudah Dibangun

KALIMANTAN TIMUR - Pembangunan Training Center di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) disambut baik oleh banyak pihak, termasuk pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri. Ia bahkan sudah berencana untuk membuat skuad Timnas Indonesia U-20 tinggal di IKN ketika training center rampung, yang mana tahap pertamanya ditargetkan kelar pada Mei 2024.

Sebatas informasi, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- sedang dalam pemusatan latihan (TC) tahap kedua di Jakarta. TC itu untuk mempersiapkan tim menatap Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Indra Sjafri mengatakan dirinya dan pemain sudah siap tinggal di IKN. Hal itu agar persiapan Timnas Indonesia U-20 dapat maksimal dengan memanfaatkan fasilitas kelas dunia.

"Oh iya dong, pasti siap. Lebih bagus di sini lebih fokus," kata Indra Sjafri dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (18/1/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan lebih dahulu akan menyiapkan program Timnas Indonesia U-20 ke depan. Dia perlu berdiskusi dengan klub-klub asal pemain Timnas Indonesia U-20.