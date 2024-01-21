Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Bahrain vs Malaysia: The Reds Geser Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |00:31 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Bahrain vs Malaysia: The Reds Geser Timnas Indonesia
Timnas Bahrain menang 1-0 atas Malaysia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

BERIKUT adalah klasemen sementara peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 usai laga Bahrain vs Malaysia. The Reds -julukan Timnas Bahrain- menggeser posisi Timnas Indonesia di posisi teratas.

Saat ini Bahrain dan Timnas Indonesia sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua laga fase grup. Skuad Garuda meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D, kemarin.

Sementara Bahrain baru saja mengatasi perlawanan Malaysia dengan skor yang sama, 1-0. Bermain di Stadion Jassim Bin Hamad, Sabtu (20/1/2023) malam WIB, Bahrain tampil dominan sejak awal.

Pasukan Juan Antonio Pizzi bahkan tercatat melakukan penguasaan bola hingga 67% atas Malaysia. Namun di sisi lain, pertahanan solid juga ditunjukkan Timnas Malaysia sepanjang pertandingan.

Meski terus digempur tim besutan Kim Pan-Gon cukup disiplin menghalau serangan. Gol Bahrain bahkan baru tercipta di menit-menit akhir pertandingan.

