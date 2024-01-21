Breaking News: Timnas Malaysia Tim Kedua yang Tersingkir di Piala Asia 2023!

Timnas Malaysia jadi tim kedua yang dipastikan tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

TIMNAS Malaysia jadi tim kedua yang tersingkir dari ajang Piala Asia 2023. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- mengikuti jejak Vietnam yang sudah tersingkir lebih dulu.

Langkah Timnas Malaysia terhenti di Piala Asia 2023 usai kembali menelan kekalahan di pertandingan kedua fase grup. Malaysia tak berkutik kala menghadapi Bahrain di laga kedua Grup E.

Bermain di Stadion Jassim Bin Hamad, Sabtu (20/1/2023) malam WIB, Bahrain tampil dominan sejak awal. Pasukan Juan Antonio Pizzi bahkan tercatat melakukan penguasaan bola hingga 67% atas Malaysia.

Namun di sisi lain, pertahanan solid juga ditunjukkan Timnas Malaysia sepanjang pertandingan. Meski terus digempur tim besutan Kim Pan-Gon cukup disiplin menghalau serangan.

Gol Bahrain bahkan baru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Ali Madan menjadi mimpi buruk Skuad Harimau Malaya lewat golnya pada menit ke-90+5'.

Kekalahan ini membuat Malaysia berada di posisi juru kunci Grup E Piala Asia 2023. Peluang mereka untuk lolos ke 16 besar pun sudah dipastikan tertutup.