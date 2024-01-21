Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Malaysia Tim Kedua yang Tersingkir di Piala Asia 2023!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |00:03 WIB
Breaking News: Timnas Malaysia Tim Kedua yang Tersingkir di Piala Asia 2023!
Timnas Malaysia jadi tim kedua yang dipastikan tersingkir dari ajang Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Malaysia jadi tim kedua yang tersingkir dari ajang Piala Asia 2023. Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- mengikuti jejak Vietnam yang sudah tersingkir lebih dulu.

Langkah Timnas Malaysia terhenti di Piala Asia 2023 usai kembali menelan kekalahan di pertandingan kedua fase grup. Malaysia tak berkutik kala menghadapi Bahrain di laga kedua Grup E.

Bermain di Stadion Jassim Bin Hamad, Sabtu (20/1/2023) malam WIB, Bahrain tampil dominan sejak awal. Pasukan Juan Antonio Pizzi bahkan tercatat melakukan penguasaan bola hingga 67% atas Malaysia.

Namun di sisi lain, pertahanan solid juga ditunjukkan Timnas Malaysia sepanjang pertandingan. Meski terus digempur tim besutan Kim Pan-Gon cukup disiplin menghalau serangan.

Gol Bahrain bahkan baru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Ali Madan menjadi mimpi buruk Skuad Harimau Malaya lewat golnya pada menit ke-90+5'.

Kekalahan ini membuat Malaysia berada di posisi juru kunci Grup E Piala Asia 2023. Peluang mereka untuk lolos ke 16 besar pun sudah dipastikan tertutup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/49/1639017/pembalap-indonesia-veda-ega-resmi-gabung-honda-team-asia-untuk-moto3-2026-ryg.webp
Pembalap Indonesia Veda Ega Resmi Gabung Honda Team Asia untuk Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen_2.jpg
Janice Tjen Meledak di Chennai Open 2025! Tembus Ranking 67 Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement