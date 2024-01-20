Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bahrain vs Malaysia di Piala Asia 2023: Harimau Malaya Kalah 0-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |23:49 WIB
Hasil Bahrain vs Malaysia di Piala Asia 2023: Harimau Malaya Kalah 0-1
Timnas Malaysia kalah 0-1 dari Bahrain di laga kedua Grup E Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Timnas Malaysia kembali menelan kekalahan di laga kedua Grup E Piala Asia 2023. Menghadapi Bahrain, tim berjuluk Harimau Malaya itu kalah dengan skor tipis 0-1.

Timnas Malaysia menghadapi Bahrain di Stadion Jasim Bin Hamad, Sabtu (20/1/2023) malam WIB. Kekalahan ini sekaligus membuat Timnas Malaysia terhenti di fase grup Piala Asia 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malaysia dan Bahrain memainkan tempo yang sedang pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim sama-sama berusaha mengembangkan pola permainan agar dapat menguasai laga.

Memasuki pertengahan babak pertama, Harimau Malaya -julukan Malaysia dan Bahrain saling jual dan beli serangga. Namun, pertahanan keduanya masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol antara kedua tim dalam laga itu. Malaysia dan Bahrain pasti akan berbenah diri saat turun minum.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639089/daftar-lengkap-skuad-bulu-tangkis-indonesia-di-sea-games-2025-gbu.webp
Daftar Lengkap Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/persib_vs_selangor_fc.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Vs Selangor FC di AFC Champions League 2
