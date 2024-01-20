Hasil Bahrain vs Malaysia di Piala Asia 2023: Harimau Malaya Kalah 0-1

Timnas Malaysia kalah 0-1 dari Bahrain di laga kedua Grup E Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

DOHA - Timnas Malaysia kembali menelan kekalahan di laga kedua Grup E Piala Asia 2023. Menghadapi Bahrain, tim berjuluk Harimau Malaya itu kalah dengan skor tipis 0-1.

Timnas Malaysia menghadapi Bahrain di Stadion Jasim Bin Hamad, Sabtu (20/1/2023) malam WIB. Kekalahan ini sekaligus membuat Timnas Malaysia terhenti di fase grup Piala Asia 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malaysia dan Bahrain memainkan tempo yang sedang pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim sama-sama berusaha mengembangkan pola permainan agar dapat menguasai laga.

Memasuki pertengahan babak pertama, Harimau Malaya -julukan Malaysia dan Bahrain saling jual dan beli serangga. Namun, pertahanan keduanya masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol antara kedua tim dalam laga itu. Malaysia dan Bahrain pasti akan berbenah diri saat turun minum.