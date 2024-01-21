Terus Raih Hasil Positif, AC Milan Panaskan Persaingan Liga Italia 2023-2024

UDINE - AC Milan terus meraih hasil positif dan membuat persaingan Liga Italia 2023-2024 semakin panas. Menurut pemaparan penggawa Milan, Noah Ofakor, skuadnya harus terus menjaga penampilan apik tersebut demi scuddeto musim ini.

Rossoneri -julukan AC Milan saat ini berada di posisi ketiga dengan 45 poin. Sementara itu, Juventus di peringkat kedua dengan 49 angka dan Inter Milan di puncak klasemen dengan 51 poin.

BACA JUGA: Stefano Pioli Beberkan Kunci Kemenangan AC Milan atas Udinese

Noah Okafor mengatakan sangat senang dengan performa timnya saat ini. Tentunya hal itu perlu dilanjutkan dalam laga-laga ke depan agar kans menjadi juara tetap terjaga dan menunggu Juventus dan Inter Milan tergelincir.

“Kami punya kualitas yang bagus di tim, kami harus memikirkan pertandingan berikutnya," kata Noah dilansir dari Tuttomercato, Minggu (21/1/2024).

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan timnya harus bekerja keras dan evaluasi terus melakukan evaluasi setelah memainkan laga demi laga. Hal itu agar AC Milan makin kokoh dan dapat meraih poin demi poin yang ditargetkan.