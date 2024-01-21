Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Terus Raih Hasil Positif, AC Milan Panaskan Persaingan Liga Italia 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |10:54 WIB
Terus Raih Hasil Positif, AC Milan Panaskan Persaingan Liga Italia 2023-2024
AC Milan panaskan persaingan gelar juara Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

UDINE - AC Milan terus meraih hasil positif dan membuat persaingan Liga Italia 2023-2024 semakin panas. Menurut pemaparan penggawa Milan, Noah Ofakor, skuadnya harus terus menjaga penampilan apik tersebut demi scuddeto musim ini.

Rossoneri -julukan AC Milan saat ini berada di posisi ketiga dengan 45 poin. Sementara itu, Juventus di peringkat kedua dengan 49 angka dan Inter Milan di puncak klasemen dengan 51 poin.

Noah Okafor mengatakan sangat senang dengan performa timnya saat ini. Tentunya hal itu perlu dilanjutkan dalam laga-laga ke depan agar kans menjadi juara tetap terjaga dan menunggu Juventus dan Inter Milan tergelincir.

“Kami punya kualitas yang bagus di tim, kami harus memikirkan pertandingan berikutnya," kata Noah dilansir dari Tuttomercato, Minggu (21/1/2024).

Udinese vs AC Milan

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan timnya harus bekerja keras dan evaluasi terus melakukan evaluasi setelah memainkan laga demi laga. Hal itu agar AC Milan makin kokoh dan dapat meraih poin demi poin yang ditargetkan.

Halaman:
1 2
      
