HOME BOLA LIGA ITALIA

Mike Maignan Ungkap Penyebab Tinggalkan Lapangan di Tengah Pertandingan Udinese vs AC Milan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |06:56 WIB
Mike Maignan Ungkap Penyebab Tinggalkan Lapangan di Tengah Pertandingan Udinese vs AC Milan
Diserang ujaran rasis, Mike Maignan pilih tinggalkan laga Udinese vs AC Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

UDINESE – Laga Udinese vs AC Milan di pekan ke-21 Liga Italia 2023-2024 sempat terhenti sejenak karena kiper Rossoneri, Mike Maignan meninggalkan lapangan. Ternyata alasan ia meninggalkan lapangan saat pertandingan berlangsung lantaran mendapatkan ujaran rasis dari para fans Udinese.

Laga pun sempat dihentikan karena ulah fans Udinese tersebut. Setelah mulai kondusif, pertandingan dilanjutkan kembali dan Milan pun menang dengan skor 3-2 atas tim tuan rumah.

Dalam laga yang berlangsung di Bluenergy Stadium, Minggu (21/1/2024) dini hari WIB itu, Rossoneri unggul lebih dulu lewat Ruben Loftus-Cheek pada menit 31. Namun, tak lama kemudian pertandingan dihentikan selama lima menit karena pelecehan rasis yang berulang kali ditujukan para fans Udinese kepada Maignan.

Kiper asal Prancis itu dengan geram meninggalkan lapangan pertandingan sembari menjelaskan kepada wasit atas hinaan yang didapatnya dari tribun penonton di belakang gawangnya. Sang wasit, Fabio Maresca pun menghentikan laga, sesuai dengan protokol anti-rasisme. Lalu, peringatan bahwa pertandingan bakal dibatalkan secara permanen jika mereka tetap seperti itu pun diumumkan di stadion.

Maignan pun mengungkapkan bahwa dirinya mendengar suara monyet dari bangku penonton berulang kali sejak pertama kali melakukan tendangan gawang. Dia sempat diam, tetapi akhirnya dia marah karena kejadian seperti ini bukan hanya sekali terjadi.

“Yang terjadi di babak pertama adalah pada tendangan gawang pertama saya mendengar suara monyet, saya tidak berkata apa-apa. Kali kedua saya mengambil bola, saya mendengarnya lagi. Saya memberi tahu ofisial keempat dan bangku cadangan saya apa yang terjadi,” kata Maignan dilansir dari Football Italia, MInggu (21/1/2024).

Mike Maignan sempat meninggalkan pertandingan Udinese vs AC Milan karena ada rasisme

“Saya bilang kami tidak bisa bermain sepak bola seperti ini. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Kita harus mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan salah. Ini bukan keseluruhan penonton, sebagian besar penggemar ingin menyemangati tim mereka dan mencemooh Anda, itu normal, tapi bukan seperti ini,” tambahnya.

Udinese sendiri sebenarnya merupakan tim yang punya banyak pemain berkulit hitam. Mereka pun menunjukkan dukungan kepada Maignan begitu dia kembali masuk ke lapangan untuk melanjutkan pertandingan setelah terhenti selama lebih dari lima menit.

Halaman:
1 2
      
