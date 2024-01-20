Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Resmikan Dormitory ala La Masia Barcelona dan Jersey Anyar ASIOP

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |22:40 WIB
Menpora Dito Resmikan Dormitory ala La Masia Barcelona dan Jersey Anyar ASIOP
Menpora Dito Ariotedjo di dormitori ASIOP (Foto: ist)
A
A
A

BOGOR – ASIOP terus melakukan inovasi dalam pengembangan sepak bola usia muda di awal 2024. Selain memperkenalkan jersey terbaru untuk kompetisi 2024, ASIOP juga resmi meluncurkan dormitory atau asrama pemain dengan nama ‘House of Champions’ yang terinspirasi dari La Masia Barcelona Milik ASIOP.

Bertempat di Mandiri ASIOP Training Ground, Sentul, Bogor, Dormitory ASIOP ini memiliki fasilitas yang lengkap dan terinspirasi dari dormitory akademi Barcelona yaitu La Masia.

Fasilitas Dormitory House of Champions ASIOP ini memiliki ruangan kamar yang luas dengan dilengkapi pendingin udara (AC) dengan total 21 kamar yang mampu menampung 110 siswa. Kemudian dormitory ini juga memiliki fasilitas ruang kelas yang nyaman untuk home schooling, ruang makan yang luas, ruang entertainment, ruang pelatih, serta aula yang besar.

Menpora Dito Ariotedjo mengatakan dormitory House of Champions yang baru didirikan ASIOP di Mandiri ASIOP Training Ground semakin melengkapi fasilitas yang dibutuhkan untuk pembinaan.

 BACA JUGA:

"ASIOP punya fasilitas yang bagus dan lengkap mulai dari dua lapangan berstandar FIFA, ada gym, klinik, kemudian ada dormitory. Ini sangat membantu untuk melakukan pembinaan sepak bola Indonesia untuk masa depan Timnas Indonesia," kata Dito.

Chairman ASIOP Ade Wellington Adrian mengatakan peluncuran Dormitory House of Champions ini semakin melengkapi fasilitas yang dimiliki ASIOP Training Ground.

Halaman:
1 2 3
      
