Link Live Streaming Timnas Malaysia vs Bahrain di Piala Asia 2023 Malam Ini, Klik di Sini!

Timnas Malaysia akan menghadapi Timnas Bahrain dalam lanjutan Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

DOHA - Link live streaming Timnas Bahrain vs Timnas Malaysia di Piala Asia 2023 malam ini, bisa klik di sini www.rctiplus.com. Pertandingan itu akan digelar Sabtu (20/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Laga Timnas Bahrain vs Timnas Malaysia akan berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Sama seperti Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam, partai ini sangat krusial buat kedua kesebelasan.

Bahrain dan Malaysia sama-sama masih 0 poin dari pertandingan pertama di Grup E Piala Asia 2023. Harimau Malaya takluk dengan skor telak 0-4 dari Timnas Yordania di partai pertama.

Sementara itu, Bahrain kalah 1-3 dari Timnas Korea Selatan. Alhasil, mereka tertahan di peringkat tiga dengan nilai 0 serta selisih gol -2. Malaysia sendiri ada di posisi juru kunci dengan nilai 0 dan selisih gol -4.

Kemenangan tentu akan membuka peluang bagi Bahrain dan Malaysia untuk lolos ke babak berikutnya. Skor tipis bagi Bahrain cukup untuk setidaknya meminimalkan selisih gol, sedangkan Malaysia harus menang cukup besar.