Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Malaysia vs Bahrain di Piala Asia 2023 Malam Ini, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |17:01 WIB
Link Live Streaming Timnas Malaysia vs Bahrain di Piala Asia 2023 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Malaysia akan menghadapi Timnas Bahrain dalam lanjutan Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

DOHA - Link live streaming Timnas Bahrain vs Timnas Malaysia di Piala Asia 2023 malam ini, bisa klik di sini www.rctiplus.com. Pertandingan itu akan digelar Sabtu (20/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Laga Timnas Bahrain vs Timnas Malaysia akan berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar. Sama seperti Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam, partai ini sangat krusial buat kedua kesebelasan.

Timnas Malaysia vs Timnas Bahrain

Bahrain dan Malaysia sama-sama masih 0 poin dari pertandingan pertama di Grup E Piala Asia 2023. Harimau Malaya takluk dengan skor telak 0-4 dari Timnas Yordania di partai pertama.

Sementara itu, Bahrain kalah 1-3 dari Timnas Korea Selatan. Alhasil, mereka tertahan di peringkat tiga dengan nilai 0 serta selisih gol -2. Malaysia sendiri ada di posisi juru kunci dengan nilai 0 dan selisih gol -4.

Kemenangan tentu akan membuka peluang bagi Bahrain dan Malaysia untuk lolos ke babak berikutnya. Skor tipis bagi Bahrain cukup untuk setidaknya meminimalkan selisih gol, sedangkan Malaysia harus menang cukup besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Pelatih Bali United Ngeri dengan Kualitas Thom Haye di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement