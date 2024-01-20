Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Epic Comeback, Bintang Timur Surabaya Sikat Black Steel FC 4-3!

PALU - Bintang Timur Surabaya menang comeback 4-3 atas Black Steel FC Papua pada pekan ke delapan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut digelar di GOR Gelora Bumi Kaktus, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (20/1/2024).

Black Steel langsung berhasil membuka keunggulan via aksi Muhammad Najib. Dia mencocor bola lewat sepakan keras kaki kirinya dan langsung merobek jala gawang BTS yang dikawal Muhammad Nazil. Papan skor pun berubah untuk keunggulan Black Steel 1-0.

Setelah unggul, Black Steel masih rajin melancarkan serangannya lewat kaki Evan Soumilena dan kolega. Gempuran mereka cukup menyulitkan kiper Muhammad Nazil dan para pemain BTS lainnya. Meskipun, mereka tak mampu mengonversika peluang jadi gol tambahan.

Kali ini, Muhammad Najib lagi-lagi menunjukkan tajinya dengan membobol gawang BTS untuk kedua kalinya. Gol keduanya juga melalui sepakan kaki kiri usai mendapat umpan manis dari rekannya. Brace Najib itu membuat Black Steel memimpin dengan skor 2-0.

Usai tertinggal 0-2, BTS mengeluarkan serangan-serangan berbahayanya lewat Syauqi Saud dan kolega. Namun, upaya mereka belum mampu membuahkan hasil manis hingga turun minum. Skor 2-0 pun bertahan untuk keunggulan Black Steel.

Babak kedua dimulai, BTS langsung menggebrak pertahanan Black Steel. Upaya mereka membuahkan hasil manis yang berakhir dengan gol Marcus Vinicius Gava lewat kaki kirinya. Kedudukan pun berubah menjadi 1-2, BTS masih tertinggal.