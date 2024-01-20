Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Epic Comeback, Bintang Timur Surabaya Sikat Black Steel FC 4-3!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:19 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: <i>Epic Comeback</i>, Bintang Timur Surabaya Sikat Black Steel FC 4-3!
Bintang Timur Surabaya menang 4-3 atas Black Steel FC Papua (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)
A
A
A

PALU - Bintang Timur Surabaya menang comeback 4-3 atas Black Steel FC Papua pada pekan ke delapan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut digelar di GOR Gelora Bumi Kaktus, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (20/1/2024).

Black Steel langsung berhasil membuka keunggulan via aksi Muhammad Najib. Dia mencocor bola lewat sepakan keras kaki kirinya dan langsung merobek jala gawang BTS yang dikawal Muhammad Nazil. Papan skor pun berubah untuk keunggulan Black Steel 1-0.

Bintang Timur Surabaya vs Black Steel FC Papua (Foto: Instagram/@bintangtimur_surabaya)

Setelah unggul, Black Steel masih rajin melancarkan serangannya lewat kaki Evan Soumilena dan kolega. Gempuran mereka cukup menyulitkan kiper Muhammad Nazil dan para pemain BTS lainnya. Meskipun, mereka tak mampu mengonversika peluang jadi gol tambahan.

Kali ini, Muhammad Najib lagi-lagi menunjukkan tajinya dengan membobol gawang BTS untuk kedua kalinya. Gol keduanya juga melalui sepakan kaki kiri usai mendapat umpan manis dari rekannya. Brace Najib itu membuat Black Steel memimpin dengan skor 2-0.

Usai tertinggal 0-2, BTS mengeluarkan serangan-serangan berbahayanya lewat Syauqi Saud dan kolega. Namun, upaya mereka belum mampu membuahkan hasil manis hingga turun minum. Skor 2-0 pun bertahan untuk keunggulan Black Steel.

Babak kedua dimulai, BTS langsung menggebrak pertahanan Black Steel. Upaya mereka membuahkan hasil manis yang berakhir dengan gol Marcus Vinicius Gava lewat kaki kirinya. Kedudukan pun berubah menjadi 1-2, BTS masih tertinggal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639015/timnas-indonesia-u17-tiba-di-qatar-perjuangan-garuda-muda-di-piala-dunia-u17-2025-dimulai-vao.webp
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Qatar, Perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U-17 2025 Dimulai!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/pembalap_muda_indonesia_veda_ega_pratama.jpg
Komentar Berkelas Veda Ega Pratama usai Tembus Moto3 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement