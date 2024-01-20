Timnas Indonesia Rebut 3 Poin di Piala Asia 2023 Usai Kalahkan Vietnam, Ernando Ari: Ini Kemenangan yang Kami Tunggu!

DOHA – Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ernando Ari sangat puas dengan kemenangan yang baru saja diraih timnya atas Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Sebab menurut Ernando, Garuda sudah berusaha keras dan kemenangan itu jelas sudah lama dinantikan Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia sukses menyikat Vietnam 1-0 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat 19 Januari 2024. Gol penentu kemenangan Skuad Garuda dicatatkan lewat tendangan penalti Asnawi Mangkualam (42’ (P)).

Walaupun menang, Timnas Indonesia harus bekerja keras untuk meraih tiga poin. Pasukan Shin Tae-yong terlihat mendapatkan serangan masif pada akhir pertandingan. Nando pun turut bermain solid, termasuk saat penyelamatan krusialnya di akhir laga.

Selepas pertandingan, Ernando mengatakan sangat senang Timnas Indonesia akhirnya sukses menyikat Vietnam. Pemain Persebaya Surabaya itu mengakui kemenangan ini berkat motivasi positif dari para penggemar.

“Saya sangat senang, kemenangan ini adalah sesuatu yang kami tunggu,” kata Ernando dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (20/1/2024).

“Kami bekerja keras untuk mendapatkan hasil ini, terima kasih kepada para penggemar,” sambungnya.