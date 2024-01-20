Media Vietnam Hina Timnas Vietnam yang Kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Philippe Troussier Dikuliti!

Timnas Vietnam kena hina media Vietnam setelah kalah 0-1 dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyindir Timnas Vietnam yang kalah 0-1 dari Timnas Indonesia di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam WIB. Soha mengatakan para pemain Timnas Vietnam terlalu percaya diri, termasuk pelatih Philippe Troussier setelah sempat menyulitkan Jepang di matchday pertama.

Timnas Vietnam datang ke Piala Asia 2023 tidak dengan skuad terbaiknya. Nguyen Tien Linh, Que Ngoc Hai hingga Doan Van Hau absen di Piala Asia 2023 karena cedera.

(Nguyen Thanh Binh bikin blunder di laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Namun, Vietnam tampil meledak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Minggu, 14 Januari 2024 malam WIB. Dihadapkan dengan Jepang yang merupakan calon kuat juara Piala Asia 2023. Vietnam kalah 2-4.

Meski kalah 2-4, Vietnam tampil rapi dan atraktif. Bahkan Do Hung Dung dan kawan-kawan sempat unggul 2-1 atas tim Samurai Biru –julukan Timnas Jepang.

Kelar laga di atas, Philippe Troussier sesumbar. Ia optimistis mengantarkan Vietnam finis di posisi dua Grup D, alias mengalahkan Timnas Indonesia dan Irak.

Keyakinan tinggi itu berbanding terbalik dengan hasil yang didapat. Vietnam kalah 0-1 dari Timnas Indonesia semalam. Kekalahan di dua laga awal membuat langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti di fase grup.