KMSK Deinze Adakan Nobar untuk Dukung Marselino Ferdinan di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam

DEINZE – Perjuangan Marselino Ferdinan di Piala Asia 2023 ternyata mendapat dukungan penuh dari rekan setimnya di KMSK Deinze. Terbukti sejumlah pemain KMSK Deinze tampak melakukan nonton bareng (nobar) aksi Marselino saat Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023,

Melansir unggahan akun resmi X KMSK Deinze (@KMSKDeinze), Sabtu (20/1/2024), beberapa pemain terlihat sangat antusias menonton Marselino. Gelandang bertahan KMSK Deinze, Andreas Spegelaere terpantau sebagai sosok yang memegang telepon seluler.

KMSK Deinze pun mengucapkan selamat atas kemenangan Marselino Ferdinan dan kolega. Diketahui, Timnas Indonesia berhasil menundukkan Vietnam 1-0 melalui gol tunggal yang dicetak oleh tendangan penalti Asnawi Mangkualam (42’ (P)).

“Tim bersorak untuk Marselino sebelum pertandingan mereka sendiri melawan Lierse. Selamat atas kemenangan Lino (Marselino),” tulis akun @KMSK Deinze, dikutip pada Sabtu (20/1/2024).

Meskipun tidak mencetak gol, Marselino memang mendapatkan pujian setelah beberapa aksinya dalam laga tersebut. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga diketahui sudah mencetak gol kala Indonesia dikalahkan Irak (1-3) di laga sebelumnya.