HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Tampil Gacor bak Jenderal Militan di Segala Lini Pertahanan Timnas Indonesia saat Kalahkan Timnas Vietnam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |11:48 WIB
Sandy Walsh Tampil Gacor bak Jenderal Militan di Segala Lini Pertahanan Timnas Indonesia saat Kalahkan Timnas Vietnam
Pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

SANDY Walsh tampil gacor bak jenderal militan yang mengawal segala lini pertahanan Timnas Indonesia di laga melawan Vietnam. Berkat penampilan apiknya itu, Timnas Indonesia pun menang 1-0 atas Vietnam.

Bertanding menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar (19/1/2024), Sandy Walsh turun sebagai starter. Pemain KV Mechelen itu dipasang sebagai bek tengah sebelah kanan oleh pelatih Shin Tae-yong.

Ini menjadi laga pertama Sandy Walsh bermain sebagai starter di Piala Asia 2023. Di laga sebelumnya menghadapi Irak, pemain berusia 28 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti dan hanya mencatatkan waktu bermain selama 2 menit.

Namun di laga menghadapi Vietnam semalam, Sandy Walsh membuktikan diri bahwa ia layak untuk mendapat posisi sebagai pemain inti. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana performanya di atas lapangan sepanjang 90 menit pertandingan.

Bak seorang jenderal, Sandy selalu bisa menjaga lini pertahanan yang ia kawal. Tidak sebatas di bagian tengah, namun ia juga turut membantu mengawal sisi kanan jika Asnawi tengah melakukan overlap ataupun sisi kiri saat terjadi kekosongan.

Sandy Walsh di laga Timnas Indonesia vs Vietnam

Tidak berhenti sampai disitu, melihat heatmap pergerakan Sandy Walsh, sepanjang 90 menit pertandingan, dirinya bergerak sangat mobile ke berbagai sisi. Dirinya juga beberapa kali ikut maju membantu penyerangan skuad garuda.

Tak ayal, di laga semalam dirinya mencatatkan beberapa peluang yang nyaris berbuah gol. Diantaranya pada pertengahan babak pertama, Sandy sempat melepaskan sebuah tendangan ke arah gawang Vietnam. Sayang, tendangannya masih berhasil dihalau kiper.

Di akhir babak pertama, dirinya bahkan memiliki dua peluang emas. Peluang pertama adalah sebuah tendangan spekulasi. Sedangkan peluang kedua adalah sundulan kepalanya yang masih mampu ditepis oleh penjaga gawang Vietnam, Filip Nguyen.

