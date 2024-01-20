Timnas Indonesia vs Jepang, Erick Thohir: Siapa Tahu Bisa Seri atau Menang, yang Penting Berjuang!

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir percaya Timnas Indonesia bisa meraih hasil seri bahkan menang saat melawan Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Pesan Erick Thohir adalah Timnas Indonesia harus berjuang semaksimal, fokus, disiplin, dan optimis sehingga kemungkinan menang tersebut bisa diraih.

Hal itu diungkapkan Erick Thohir usai Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Vietnam 1-0 pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Derby Asia Tenggara ini digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Skuad Garuda mencetak gol semata wayang lewat tendangan penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-42. Sementara itu, Vietnam harus bermain dengan 10 pemain setelah Le Pham Thanh Long mendapatkan kartu merah pada menit ke-90+1.

Kemenangan tersebut membawa Timnas Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen Grup D, memiliki poin yang sama dengan Jepang yakni 3 angka. Sebab itu, skuad Garuda masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar jika mendapat hasil positif saat bersua Jepang di matchday terakhir Grup D pada Rabu, 24 Januari 2024.

Nantinya, hanya juara grup, runner-up grup, dan empat tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Karenanya, Erick Thohir mengingatkan agar Timnas Indonesia langsung kembali fokus berlatih, disiplin, dan optimis meraih hasil terbaik saat bersua Jepang, tim terkuat di Asia.

"Harus bermain lebih disiplin, karena Jepang rangking 17 Dunia, kami 146. Ya harus optimis, kan target 16 besar," kata Erick Thohir dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu (20/1/2024).