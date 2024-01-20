Kalahkan Jepang, Timnas Indonesia Langsung Naik 10 Posisi di Ranking FIFA hingga Geser Malaysia!

Timnas Indonesia naik ke peringkat 132 dunia jika menang atas Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

JIKA mengalahkan Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada Rabu, 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB, Timnas Indonesia bakal naik 10 posisi di ranking FIFA hingga geser Malaysia!

Sanggupkah Timnas Indonesia menang atas Jepang? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Jepang akan bertemu di laga penentuan.

(Timnas Jepang kalah 1-2 dari Irak di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Setelah melalui dua pertandingan di Grup D, baik Jepang dan Timnas Indonesia sama-sama mengoleksi tiga angka. Jepang menempati posisi dua dan disusul Timnas Indonesia di tangga ketiga.

Jepang menempati posisi yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia karena unggul selisih gol, yakni +1 berbanding -1. Berhubung Irak sudah resmi menyegel status juara grup, Jepang dan Timnas Indonesia tinggal bersaing lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via jalur runner-up.

Jepang akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur runner-up jika menang atau imbang atas Timnas Indonesia. Sementara Timnas Indonesia wajib menang atas Jepang jika ingin lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D.

Jika menang atas jepang, Timnas Indonesia tak hanya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up Grup D, tapi juga meroket secara ranking FIFA. Menurut perhitungan laman football-ranking,com, Timnas Indonesia mendapatkan +30.94 poin jika menang atas Jepang.

Andai dikalkulasi dengan poin Timnas Indonesia saat ini (1,076.91), raihan angka skuad Garuda menembus 1.107,85! Timnas Indonesia pun langsung naik 10 posisi dari peringkat 142 ke 132 dunia!