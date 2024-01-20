Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jepang Sengaja Kalah dari Timnas Indonesia demi Hindari Korea Selatan di 16 Besar Piala Asia 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |08:46 WIB
Timnas Jepang Sengaja Kalah dari Timnas Indonesia demi Hindari Korea Selatan di 16 Besar Piala Asia 2023?
Timnas Jepang sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi hindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Jepang bakal sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi menghindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023? Samurai Biru –julukan Timnas Jepang– yang berstatus calon kuat juara Piala Asia 2023, di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam WIB.

Kekalahan itu membuat Jepang dipastikan gagal finis sebagai juara Grup D. Sebab, status itu resmi disandang Irak yang dalam dua laga awal meraih kemenangan.

Timnas Jepang

(Timnas Jepang secara mengejutkan kalah 1-2 dari Irak di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Jika pun kalah dari Vietnam di laga pamungkas Grup D, plus di saat bersamaan Jepang menumbangkan Timnas Indonesia, Irak tetap finis sebagai juara grup. Meski koleksi poin Irak dan Jepang sama-sama enam, Singa Mesopotamia –julukan Irak– unggul head-to-head atas Jepang.

Karena itu, Jepang kini tinggal memiliki dua jalur untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, yakni via runner-up grup atau merebut status empat tim peringkat tiga terbaik. Status runner-up disandang Jepang jika menang atau imbang atas Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB.

Sementara status peringkat tiga terbaik kamungkinan besar disandang Jepang jika kalah tipis dari Timnas Indonesia. Koleksi tiga angka dinilai sudah cukup mengantarkan Jepang merebut satu slot dari empat tim peringkat tiga terbaik.

Sebab, saat ini setelah mayoritas tim memainkan dua pertandingan, posisi puncak klasemen peringkat tiga terbaik ditempati Timnas Indonesia dengan tiga poin. Suriah, Tajikistan dan Palestina yang menempati peringkat dua, tiga dan empat klasemen peringkat tiga terbaik hanya mengoleksi satu angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638705/cek-di-sini-pfl-2-membuka-proses-seleksi-untuk-klub-mulai-2-november-2025-urb.webp
Cek di Sini! PFL 2 Membuka Proses Seleksi untuk Klub Mulai 2 November 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Mauricio Souza Beri Instruksi Khusus jelang Persija vs PSBS Biak Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement