Timnas Jepang Sengaja Kalah dari Timnas Indonesia demi Hindari Korea Selatan di 16 Besar Piala Asia 2023?

Timnas Jepang sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi hindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

TIMNAS Jepang bakal sengaja kalah dari Timnas Indonesia demi menghindari Korea Selatan di 16 besar Piala Asia 2023? Samurai Biru –julukan Timnas Jepang– yang berstatus calon kuat juara Piala Asia 2023, di luar dugaan kalah 1-2 dari Irak di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 malam WIB.

Kekalahan itu membuat Jepang dipastikan gagal finis sebagai juara Grup D. Sebab, status itu resmi disandang Irak yang dalam dua laga awal meraih kemenangan.

(Timnas Jepang secara mengejutkan kalah 1-2 dari Irak di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Jika pun kalah dari Vietnam di laga pamungkas Grup D, plus di saat bersamaan Jepang menumbangkan Timnas Indonesia, Irak tetap finis sebagai juara grup. Meski koleksi poin Irak dan Jepang sama-sama enam, Singa Mesopotamia –julukan Irak– unggul head-to-head atas Jepang.

Karena itu, Jepang kini tinggal memiliki dua jalur untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, yakni via runner-up grup atau merebut status empat tim peringkat tiga terbaik. Status runner-up disandang Jepang jika menang atau imbang atas Timnas Indonesia di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB.

Sementara status peringkat tiga terbaik kamungkinan besar disandang Jepang jika kalah tipis dari Timnas Indonesia. Koleksi tiga angka dinilai sudah cukup mengantarkan Jepang merebut satu slot dari empat tim peringkat tiga terbaik.

Sebab, saat ini setelah mayoritas tim memainkan dua pertandingan, posisi puncak klasemen peringkat tiga terbaik ditempati Timnas Indonesia dengan tiga poin. Suriah, Tajikistan dan Palestina yang menempati peringkat dua, tiga dan empat klasemen peringkat tiga terbaik hanya mengoleksi satu angka.