Timnas Indonesia Menang atas Vietnam, AFC Sebut Shin Tae-yong Jadi Orang yang Paling Bahagia

DOHA - Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) menyoroti kemenangan Tim Nasional (Timnas) Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. Menurut AFC, hasil itu menjadikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebagai orang yang paling bahagia saat ini.

Sebab selain menyingkirkan Vietnam, kemenangan Timnas Indonesia itu memberikan harapan bagi pasukan Shin Tae-yong untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan 1-0 itu juga menjadi pematah rekor buruk Shin Tae-yong setiap kali Timnas Indonesia asuhannya berjumpa Vietnam.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) malam WIB. Gol tunggal skuad Garuda dicetak lewat tendangan penalti Asnawi Mangkualam di menit ke-42.

Kemenangan tersebut membawa Timnas Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen Grup D, memiliki poin yang sama dengan Jepang yakni 3 poin. Hasil itu sekaligus membuat Garuda mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan melawan rival Asia Tenggara tersebut.

Sebab demikian, AFC menilai Shin Tae-yong jadi orang paling bahagia usai membawa Timnas Indonesia menaklukkan Vietnam di Piala Asia 2023. Terlebih, STY mampu membawa skuad Garuda meraih kemenangan ketiganya sepanjang gelaran Piala Asia.

"Shin Tae-yong adalah orang yang bahagia setelah Indonesia mengamankan kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam pertandingan Grup D Piala Asia 2023 pada hari Jumat untuk menghidupkan kembali harapan mereka mencapai babak sistem gugur untuk pertama kalinya," tulis AFC di laman resminya, dikutip Sabtu (20/2024).