Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Menang atas Vietnam, AFC Sebut Shin Tae-yong Jadi Orang yang Paling Bahagia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |08:44 WIB
Timnas Indonesia Menang atas Vietnam, AFC Sebut Shin Tae-yong Jadi Orang yang Paling Bahagia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) menyoroti kemenangan Tim Nasional (Timnas) Indonesia atas Vietnam di Piala Asia 2023. Menurut AFC, hasil itu menjadikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebagai orang yang paling bahagia saat ini.

Sebab selain menyingkirkan Vietnam, kemenangan Timnas Indonesia itu memberikan harapan bagi pasukan Shin Tae-yong untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan 1-0 itu juga menjadi pematah rekor buruk Shin Tae-yong setiap kali Timnas Indonesia asuhannya berjumpa Vietnam.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) malam WIB. Gol tunggal skuad Garuda dicetak lewat tendangan penalti Asnawi Mangkualam di menit ke-42.

Baca Juga:
baca_juga

Kemenangan tersebut membawa Timnas Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen Grup D, memiliki poin yang sama dengan Jepang yakni 3 poin. Hasil itu sekaligus membuat Garuda mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan melawan rival Asia Tenggara tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong

Sebab demikian, AFC menilai Shin Tae-yong jadi orang paling bahagia usai membawa Timnas Indonesia menaklukkan Vietnam di Piala Asia 2023. Terlebih, STY mampu membawa skuad Garuda meraih kemenangan ketiganya sepanjang gelaran Piala Asia.

"Shin Tae-yong adalah orang yang bahagia setelah Indonesia mengamankan kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam pertandingan Grup D Piala Asia 2023 pada hari Jumat untuk menghidupkan kembali harapan mereka mencapai babak sistem gugur untuk pertama kalinya," tulis AFC di laman resminya, dikutip Sabtu (20/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972549/shin-tae-yong-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-Lql1HRuNTT.JPG
Shin Tae-yong Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement