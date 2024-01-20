Akui Timnas Indonesia Makin Kuat, Pelatih Vietnam: Mereka Berbeda saat di Piala AFF atau SEA Games Dulu

DOHA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam, Philipe Troussier memuji penampilan Timnas Indonesia usai pasukannya tumbang 0-1 di Piala Asia 2023. Menurut Troussier, Timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat, bahkan bila dibandingkan saat Garuda tampil di Piala AFF atau SEA Games.

Pernyataan itu dilontarkan Troussier usai Vietnam dikalahkan Timnas Indonesia 0-1 pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB. Gol semata wayang skuad Garuda dicetak lewat tendangan penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-42.

Selepas pertandingan, Philippe Troussier mengaku kecewa dengan kekalahan yang diraih Vietnam dari Timnas Indonesia. Sebab, kekalahan menyakitkan itu membuat The Golden Star Warriors tersingkir lebih awal dari Piala Asia 2023.

"Saya kecewa tim kalah dalam pertandingan. Hasil hari ini membuat tim tidak mungkin melanjutkan, namun kami tetap berjuang untuk mendapatkan 3 poin di pertandingan tersebut, terutama di babak pertama. Seluruh tim tidak menyerah," kata Philippe Troussier, dikutip dari The Thao 247, Sabtu (20/2024).

Lebih lanjut, Philippe Troussier mengakui bahwa skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini kualitasnya semakin meningkat dibandingkan saat tampil di Piala AFF dan SEA Games. Karenanya, dia menyadari bahwa untuk mengalahkan pasukan Shin Tae-yong itu sulit.

"Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia yang kita hadapi di Piala AFF atau SEA Games dulu. Jelas, ini merupakan pertandingan yang sulit," jelas Troussier.