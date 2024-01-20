Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Sabtu 20 Januari 2024: Ada Timnas Bahrain vs Malaysia, Live di iNews!

Timnas Malaysia akan melawan Bahrain di matchday kedua Grup E Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Sabtu (20/1/2024) akan dibahas Okezone di artikel ini. Untuk hari ini hanya ada dua pertandingan yang berlangsung, yakni antara Tim Nasional (Timnas) Bahrain vs Malaysia dan Yordania vs Korea Selatan yang mana kedua laga itu sama-sama dari Grup E.

Pertama mari bahas laga Yordania vs Korea Selatan. Laga matchday kedua Grup E itu akan berlangsung di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada hari ini pukul 18.30 WIB.

Bisa dikatakan laga Yordania vs Korea Selatan sangat penting bagi kedua tim karena pemenang dari pertandingan tersebut berpotensi untuk mengunci satu tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab baik Yordania dan Korea Selatan saat ini sama-sama memiliki 3 poin.

Laga nanti pun akan menjadi pertemuan kedua antara Yordania dan Korea Selatan di Piala Asia. Sebelumnya pertemuan kedua tim di Piala Asia adalah pada edisi 2004, di mana Yordania mengejutkan Korea Selatan dengan hasil imbang tanpa gol.

Sementara terakhir kali Yordania vs Korea Selatan bertemu satu sama lain dalam pertandingan kompetitif terjadi selama Kualifikasi Piala Dunia 2010, di mana Taeguk Warriors memperoleh kemenangan tandang pertama atas Yordania dengan skor 1-0.

Kendati demikian, secara total pertemuan Korea Selatan tetap tak terkalahkan dari Yordania dengan tiga kemenangan dan dua kali seri. Sehingga kans Korea Selatan atas Yordania nanti bisa dikatakan lebih besar.