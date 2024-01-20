Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Sabtu 20 Januari 2024: Ada Timnas Bahrain vs Malaysia, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |06:14 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Sabtu 20 Januari 2024: Ada Timnas Bahrain vs Malaysia, Live di iNews!
Timnas Malaysia akan melawan Bahrain di matchday kedua Grup E Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Sabtu (20/1/2024) akan dibahas Okezone di artikel ini. Untuk hari ini hanya ada dua pertandingan yang berlangsung, yakni antara Tim Nasional (Timnas) Bahrain vs Malaysia dan Yordania vs Korea Selatan yang mana kedua laga itu sama-sama dari Grup E.

Pertama mari bahas laga Yordania vs Korea Selatan. Laga matchday kedua Grup E itu akan berlangsung di Al Thumama Stadium, Doha, Qatar pada hari ini pukul 18.30 WIB.

Bisa dikatakan laga Yordania vs Korea Selatan sangat penting bagi kedua tim karena pemenang dari pertandingan tersebut berpotensi untuk mengunci satu tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab baik Yordania dan Korea Selatan saat ini sama-sama memiliki 3 poin.

Laga nanti pun akan menjadi pertemuan kedua antara Yordania dan Korea Selatan di Piala Asia. Sebelumnya pertemuan kedua tim di Piala Asia adalah pada edisi 2004, di mana Yordania mengejutkan Korea Selatan dengan hasil imbang tanpa gol.

Timnas Korea Selatan

Sementara terakhir kali Yordania vs Korea Selatan bertemu satu sama lain dalam pertandingan kompetitif terjadi selama Kualifikasi Piala Dunia 2010, di mana Taeguk Warriors memperoleh kemenangan tandang pertama atas Yordania dengan skor 1-0.

Kendati demikian, secara total pertemuan Korea Selatan tetap tak terkalahkan dari Yordania dengan tiga kemenangan dan dua kali seri. Sehingga kans Korea Selatan atas Yordania nanti bisa dikatakan lebih besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638705/cek-di-sini-pfl-2-membuka-proses-seleksi-untuk-klub-mulai-2-november-2025-urb.webp
Cek di Sini! PFL 2 Membuka Proses Seleksi untuk Klub Mulai 2 November 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Pengamat Sebut Ducati Akan Sulit Temukan Pengganti Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement