Jordi Amat Ungkap Kondisi Terkini Usai Hidungnya Berdarah di Laga Melawan Vietnam

Jordi Amat tampil apik saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat memberikan kabar bahwa kondisinya jauh lebih baik. Pasalnya, dia sempat mengalami pendarahan di bagian hidung karena benturan dengan pemain Vietnam.

Pertemuan kedua tim itu dalam fase Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024). Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mampu menang tipis 1-0 atas Vietnam dalam laga itu.

Pemain Johor Darul Takzim itu mengalami benturan dengan pemain The Golden Stars -julukan Vietnam- pada menit ke-66. Benturan itu membuat hidung Jordi berdarah dan dia harus digantikan oleh Rizky Ridho karena tidak bisa melanjutkan laga.

Jordi lewat story Instagram pribadinya @jordiamat5, menyatakan sudah menjalani pemeriksaan lanjutan. Hal itu agar mengetahui secara detail kondisi hitungnya itu imbas benturan tersebut

"(Pemeriksaan dengan ct) scan bagian hidung sana," kata Jordi Amat.

Pemain berposisi bek itu mengatakan kemenangan itu memang menjadi target utama timnya untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Dia sangat senang Timnas Indonesia akhirnya dapat meraih tiga poin perdana dalam Piala Asia.