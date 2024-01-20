Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan Vietnam, Jordi Amat Sampai Berdarah-darah demi Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |00:45 WIB
Kalahkan Vietnam, Jordi Amat Sampai Berdarah-darah demi Timnas Indonesia
Jordi Amat harus digantikan Rizky Ridho usai mengalami benturan dengan pemain Vietnam (Foto: Reuters)
DOHA - Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat sampai berdarah-darah untuk memperjuangkan kemenangan timnya melawan Vietnam yang berkesudahan dengan skor 1-0. Laga itu dalam fase Grup D Piala Asia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024).

Jordi memang bermain cukup apik di lini pertahanan Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-. Oleh dikarenakan, dia cukup lugas dalam menghalau serangan Vietnam yang datang ke pertahanan timnya.

 

Namun, pemain Johor Darul Takzim (JDT) itu mengalami benturan dengan pemain The Golden Stars -julukan Vietnam- pada menit ke-66. Pemain itu pun langsung terjatuh dan mengerang kesakitan.

Ternyata, ada darah yang keluar dari hitung Jordi. Pemain itu pun langsung mendapatkan penangan intensif dari tim medis dengan kondisi tersebut.

Sayangnya, Jordi tidak bisa melanjutkan bermain dalam laga itu. Sebab, dia harus ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho.

Kemenangan itu pun menjaga asa Timnas Indonesia untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Tim itu tinggal memperebutkan satu tiket yang tersisa dengan Jepang karena kedua tim sama-sama mengumpulkan tiga poin.

