Klasemen Sementara Grup D Piala Asia 2023 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia Posisi Ketiga

Kemenangan 1-0 atas Vietnam membawa Timnas Indonesia berada di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

KLASEMEN sementara Grup D Piala Asia 2023 usai matchday kedua bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam membawa Timnas Indonesia saat ini berada di urutan ketiga.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- mengumpulkan tiga poin atau sama dengan Jepang yang berada di urutan kedua. Samurai Biru berada di posisi lebih baik karena unggul jumlah gol.

Sementara itu, Irak secara mengejutkan mampu berada di puncak klasemen sementara Grup D. Setelah mengalahkan Timnas Indonesia 3-1 di laga pembuka, Singa Mesopotamia melanjutkan tren positif di laga kedua.

Kali ini giliran Jepang yang menjadi korban mereka selanjutnya. Takumi Minamino dibuat tak berkutik dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Timnas Irak.

Sementara itu pada laga lain di Grup D, Timnas Indonesia bermain luar biasa saat menghadapi Vietnam. Pasukan Shin Tae-yong berhasil menang 1-0 atas The Golden Star.