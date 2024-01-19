Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup D Piala Asia 2023 Kelar Laga Timnas Irak vs Jepang: The Samurai Blue Terancam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:05 WIB
Klasemen Sementara Grup D Piala Asia 2023 Kelar Laga Timnas Irak vs Jepang: <i>The Samurai Blue</i> Terancam!
Timnas Jepang takluk 1-2 dari Timnas Irak meski Wataru Endo mencetak gol (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)
A
A
A

BERIKUT klasemen sementara Grup D Piala Asia 2023 kelar laga Timnas Irak vs Timnas Jepang. Singa Mesopotamia membuka peluang lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup sementara The Samurai Blue terancam!

Hal itu terjadi setelah Timnas Irak menang 2-1 atas Jepang di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Education City, Ar Rayyan, Qatar, Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Aymen Hussein mencetak gol bagi Timnas Irak ke gawang Timnas Jepang (Foto: Reuters/Thaier Al-Sudani)

Dua gol kemenangan Irak diborong Aymen Hussein (5', 45+4'). Sementara itu, Jepang hanya bisa membalas via Wataru Endo (90+3').

Hasil itu membuat Irak kini mengoleksi enam poin dari dua laga. Di sisi lain, anak asuh Hajime Moriyasu tertahan di posisi dua dengan nilai tiga.

Menariknya lagi, Irak tinggal selangkah lagi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dengan status juara grup. Sebab, mereka sudah mengoleksi enam poin dengan selisih gol surplus 3 (5-2).

Irak mesti berharap Timnas Indonesia menang atas Timnas Vietnam pada laga yang akan berlangsung sebentar lagi. Dengan demikian, anak asuh Jesus Casas hanya perlu berharap hasil imbang melawan Vietnam di laga terakhir untuk melaju.

Halaman:
1 2
      
