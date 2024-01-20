Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Timnas Vietnam Tim Pertama yang Tersingkir di Piala Asia 2023, Philippe Troussier Dipecat?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |00:52 WIB
Breaking News: Timnas Vietnam Tim Pertama yang Tersingkir di Piala Asia 2023, Philippe Troussier Dipecat?
Philippe Troussier bikin Vietnam tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Vietnam menjadi tim pertama yang tersingkir di Piala Asia 2023. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Philippe Troussier itu kalah di dua laga awal Grup D Piala Asia 2023, yakni tumbang 2-4 dari Jepang dan kalah 0-1 dari Timnas Indonesia.

Mengutip dari akun Twitter Footy Rankings @foortyrankings, Vietnam sudah tidak punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Jika pun menang atas Irak di matchday pamungkas pada Rabu, 24 Januari 2024 malam WIB, Vietnam sudah tak mungkin naik ke peringkat tiga.

Timnas indonesia vs Vietnam

(Nguyen Quang Hai (kanan) gagal hindarkan Vietnam dari kekalahan. (Foto: REUTERS)

Sebab, Vietnam kalah head-to-head dari Jepang dan Timnas Indonesia yang saat ini sama-sama mengoleksi tiga angka. "Vietnam adalah tim pertama yang tersingkir dari Piala Asia. Mereka kalah head-to-head dari Jepang dan Indonesia, sehingga akan finis di posisi ke-4 di Grup D," tweet akun tersebut.

"Tiga tim telah memastikan tempat di babak sistem gugur (16 besar Piala Asia) setelah memenangkan dua pertandingan awal yakni Qatar, Australia, dan Irak," sambung @foortyrankings

Jadi, satu tiket tersisa babak 16 besar untuk perwakilan Grup D akan diperebutkan Timnas Indonesia dengan Jepang. Saat ini kedua tim mengumpulkan sama-sama tiga poin, sedangkan Irak berada di puncak klasemen dengan enam angka.

Sekadar diketahui, tim yang finis di posisi satu dan dua lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, tim yang finis di peringkat tiga harus bersaing dengan peringkat tiga di grup lain untuk memesan tempat di 16 besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Tantang Ganda Malaysia di Perempat Final Hylo Open 2025, Fokus dan Konsentrasi Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement