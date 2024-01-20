Breaking News: Timnas Vietnam Tim Pertama yang Tersingkir di Piala Asia 2023, Philippe Troussier Dipecat?

TIMNAS Vietnam menjadi tim pertama yang tersingkir di Piala Asia 2023. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Philippe Troussier itu kalah di dua laga awal Grup D Piala Asia 2023, yakni tumbang 2-4 dari Jepang dan kalah 0-1 dari Timnas Indonesia.

Mengutip dari akun Twitter Footy Rankings @foortyrankings, Vietnam sudah tidak punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Jika pun menang atas Irak di matchday pamungkas pada Rabu, 24 Januari 2024 malam WIB, Vietnam sudah tak mungkin naik ke peringkat tiga.

Nguyen Quang Hai (kanan) gagal hindarkan Vietnam dari kekalahan.

Sebab, Vietnam kalah head-to-head dari Jepang dan Timnas Indonesia yang saat ini sama-sama mengoleksi tiga angka. "Vietnam adalah tim pertama yang tersingkir dari Piala Asia. Mereka kalah head-to-head dari Jepang dan Indonesia, sehingga akan finis di posisi ke-4 di Grup D," tweet akun tersebut.

"Tiga tim telah memastikan tempat di babak sistem gugur (16 besar Piala Asia) setelah memenangkan dua pertandingan awal yakni Qatar, Australia, dan Irak," sambung @foortyrankings

Jadi, satu tiket tersisa babak 16 besar untuk perwakilan Grup D akan diperebutkan Timnas Indonesia dengan Jepang. Saat ini kedua tim mengumpulkan sama-sama tiga poin, sedangkan Irak berada di puncak klasemen dengan enam angka.

Sekadar diketahui, tim yang finis di posisi satu dan dua lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, tim yang finis di peringkat tiga harus bersaing dengan peringkat tiga di grup lain untuk memesan tempat di 16 besar.