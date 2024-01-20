Pecah Telur, Shin Tae-yong Akhirnya Bawa Timnas Indonesia Kalahkan Vietnam

DOHA - Timnas Indonesia berhasil menang 1-0 atas Vietnam. Pertemuan kedua tim itu dalam laga kedua fase Grup D Piala Asia 2023 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat (19/1/2024).

Kemenangan itu pun menjadi catatan manis Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Oleh dikarenakan, dalam lima pertemuan Timnas Indonesia di tangan Shin Tae-yong baru kali ini menang atas The Golden Stars -julukan Vietnam.

Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu cukup sangat kesulitan membawa timnya menang atas Vietnam. Catatannya, timnya dua kali seri dan kalah dari Vietnam.

Sebenarnya, Timnas Indonesia pun terakhir menang atas Vietnam pada Piala AFF 2016, lalu. Tentunya hal itu sudah cukup lama sampai akhir memecahkan catatan buruk tersebut saat ini.

Tambahan tiga poin itu menjaga asa Elkan Baggott untuk melaju ke babak 16 Piala Asia 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen dengan tiga poin.